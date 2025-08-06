К ночи усилится ветер и резко похолодает: прогноз погоды

Наиболее интенсивные осадки возможны ночью в Курземе, а утром и днем - на севере Видземе.

Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер порывами 9-14 метров в секунду, ночью местами на побережье - до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+23 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, временами будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, а днем составит около +22 градусов.