К нам едет ревизор? В Латвию прибывают эксперты по борьбе с насилием

© LETA 3 ноября, 2025 10:49

LETA

С сегодняшнего дня до 7 ноября в Латвии с визитом будут находиться представители мониторингового комитета Группы экспертов по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, GREVIO), свидетельствует информация на сайте GREVIO.

Как сообщила агентству ЛЕТА старший эксперт департамента политики по вопросам детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Берзиня, визиты экспертов GREVIO в страны, ратифицировавшие Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, являются обычным механизмом мониторинга в области прав человека.

Эксперты GREVIO встретятся с представителями Министерства внутренних дел, Государственной полиции, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и других государственных учреждений, а также проведут встречи с представителями негосударственных организаций и Бюро омбудсмена.

По итогам мониторинговых визитов GREVIO подготавливает отчеты с оценкой законодательных актов и других мер, реализованных странами ЕС для выполнения положений Стамбульской конвенции.

Как сообщалось, на прошлой неделе благодаря голосам оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из конвенции. Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

