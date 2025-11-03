К нам едет ревизор? В Латвию прибывают эксперты по борьбе с насилием

Как сообщила агентству ЛЕТА старший эксперт департамента политики по вопросам детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Берзиня, визиты экспертов GREVIO в страны, ратифицировавшие Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, являются обычным механизмом мониторинга в области прав человека.

Эксперты GREVIO встретятся с представителями Министерства внутренних дел, Государственной полиции, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и других государственных учреждений, а также проведут встречи с представителями негосударственных организаций и Бюро омбудсмена.

По итогам мониторинговых визитов GREVIO подготавливает отчеты с оценкой законодательных актов и других мер, реализованных странами ЕС для выполнения положений Стамбульской конвенции.

Как сообщалось, на прошлой неделе благодаря голосам оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из конвенции. Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.