Израиль вышел за границы: одобрено строительство поселений за «зелёной линией» Западного берега

Реализация плана расширит израильскую застройку вокруг Восточного Иерусалима за пределами «зеленой черты», международно признанной границы Израиля. Министр финансов Бецалель Смотрич назвал это решение «шагом, который стирает концепцию сосуществования двух государств».

По данным агентства, инфраструктурные работы могут стартовать в ближайшие месяцы, а первые дома для поселенцев появятся примерно через год.

Израильские поселения начали создаваться после Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество считает их незаконными, указывая, что они возводятся на оккупированных территориях. Израиль такие обвинения отвергает. По состоянию на 2023 год на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме существовало 144 поселения.

Проект E1 обсуждается более десяти лет: впервые он был представлен в 2010 году, но тогда из-за негативной международной реакции его реализацию приостановили.