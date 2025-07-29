Израиль рассмотрит план полной аннексии сектора Газа

По словам собеседников Haaretz, в первую очередь будут аннексированы территории в буферной зоне, а затем - районы в северной части сектора Газа, прилегающие к израильским городам Сдерот и Ашкелон. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет аннексирован весь регион. Нетаньяху сообщил министрам, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот план, пишет Haaretz.

Источники газеты рассказали, что министр финансов Израиля - ультраправый политик Бецалель Смотрич - пообещал Нетаньяху остаться в правительстве, если план аннексии сектора Газа будет реализован. Ранее Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир угрожали уйти в отставку и развалить правящую коалицию, если правительство согласится на прекращение огня в секторе Газа до полного уничтожения ХАМАС.

Блокада или аннексия

Издание The Times of Israel пишет со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения, что кабинет министров Израиля рассматривает несколько вариантов окончания войны в секторе Газа, включая полную оккупацию. По данным канала, возможность аннексии сектора или блокады городов, в которых действует ХАМАС, должна была обсуждаться накануне на заседании военно-политического кабинета в урезанном составе.

Блокада будет означать прекращение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, отмечает The Times of Israel. Сообщается также, что чиновники рассматривают возможность отключения электроснабжения в этом палестинском регионе. В случае реализации плана израильские военные начнут действовать в районах, где, как предполагается, удерживаются заложники. До сих пор они избегали этого. ЦАХАЛ недавно заявил, что контролирует уже около 75 процентов территории сектора Газа.

27 июля Израиль объявил, что будет ежедневно останавливать боевые действия в некоторых районах сектора Газа и откроет новые коридоры для доставки гуманитарной помощи. На следующий день Трамп признал, что жители сектора Газа голодают, и сообщил о планах создания в этом регионе продовольственных центров для облегчения доступа к гумпомощи.

На прошлой неделе Нетаньяху и Трамп фактически отказались от переговоров с ХАМАС, объяснив это явным нежеланием террористической группировки заключать сделку.