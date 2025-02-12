Избран временный совет «airBaltic»: кто в списке ?

Место в совете сохранил также миноритарный акционер - датский бизнесмен Ларс Туссен.

В компетенцию Мартынова, который имеет 27-летний опыт работы в области управления финансами и инвестициями, будут входить вопросы финансового управления, стратегии инвестиций и привлечения капитала. В свою очередь Мидланд в совете авиакомпании будет отвечать за операционное руководство и стратегическое планирование. Мидланд имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли, а в настоящее время является членом совета компании "Swedavia", которая управляет десятью крупнейшими аэропортами Швеции.

Как сообщил госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков, с назначением нового временного совета с понедельника, 10 февраля, должностей в совете лишились прежний председатель Клавс Васкс и члены совета Андрис Лиепиньш и Каспарс Озолиньш.

Жидков сообщил, что временный совет может действовать до одного года, кроме того, в совете гарантировано место и для стратегического инвестора "Lufthansa Group", поэтому в ближайшие месяцы его состав может измениться.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс отметил, что во временный совет вошли выдающиеся профессионалы с большим опытом работы в авиации и финансовом секторе. "Цель Минсообщения как крупнейшего акционера "airBaltic" - продолжать новый этап развития национальной авиакомпании в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO)", - добавил министр.

Мартынов отметил, что с большой ответственностью принял решение войти в состав совета "airBaltic" и считает, что стратегическими приоритетами компании являются успешное IPO и завершение сделки с "Lufthansa Group". Главные задачи совета - продолжать улучшение корпоративного управления, усилить систему управления рисками, достичь финансовых целей и контролировать расходы, добавил Мартынов.

Со своей стороны Мидланд отметил, что для успешного IPO необходимы стабильная и сильная финансовая платформа, прибыльная и гибкая деятельность, а также обеспечение высочайшего уровня безопасности полетов, удовлетворение потребностей клиентов и пунктуальность.

Как сообщалось, на собрании акционеров "airBaltic" во вторник было утверждено уменьшение основного капитала компании на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро.

Как отмечает Минсообщения, с учетом привлечения стратегического инвестора "Lufthansa Group" и планов компании по котировке акций на фондовой бирже на собрании принято решение завершить процесс упрощения структуры акций.

30 августа прошлого года правительство постановило, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия, а в рамках подготовки к IPO его основной капитал будет уменьшен на 571,293 млн евро и составит 25,179 млн евро. Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В свою очередь 29 января был подписан договор с авиакомпанией "Lufthansa", которая станет стратегическим инвестором "airBaltic". Договор предусматривает, что инвестиции "Lufthansa" в "airBaltic" составят 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете "airBaltic".

В обмен на инвестиции "Lufthansa Group" получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после IPO акций "airBaltic", эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO "Lufthansa Group" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.

