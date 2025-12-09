Избавьтесь от них немдленно! 5 утренних привычек, которые тайно лишают вас сна



1. Слишком много кофе с самого утра

Да, это звучит очевидно. Но организм выводит кофеин очень медленно:

даже через шесть часов половина выпитого остаётся в крови, а полное очищение занимает до десяти часов.

То есть утренние две кружки эспрессо вполне могут “догнать” вас вечером, мешая расслабиться и уснуть.



2. Разное время подъёма

Поспать подольше в выходные — святое, но именно это чаще всего портит понедельник.

Когда вы сдвигаете время пробуждения на пару часов, смещается и естественная сонливость, а мозг выходит в режим так называемого “социального джетлага”.

Итог — вы не засыпаете вовремя и просыпаетесь уставшими.



3. Недостаток утреннего света

Наши циркадные ритмы запускаются светом. Если утром темно (а в Балтии в декабре — буквально ночь), мозг считает, что время спать ещё не прошло.

Отсюда — вялость, тяжёлая голова и ощущение, что вы “просыпаетесь” только к обеду.



4. Отсутствие короткого списка дел

Обычный список на 3–5 пунктов, записанный утром, снижает вечернюю тревожность куда лучше, чем кажется.

Мозг перестаёт гонять задачи по кругу, потому что они уже вынесены наружу.

Это простое действие действительно облегчает засыпание.



5. Телефон сразу после пробуждения

Проверка почты или мессенджеров первым делом запускает стрессовый отклик: учащённое сердцебиение, повышенный кортизол и ощущение “бегства” ещё до того, как вы дошли до ванной.

Вечером организм будет дольше “откатываться” от утреннего стресса — и уснуть станет труднее.



Зимний лайфхак для Балтии

В декабре здесь рассвет поздний, света мало — а значит, естественный запуск организма задерживается.

Чтобы помочь себе:

Проведите 10–20 минут утром у большого окна или включите лампу дневного света.

Это простой способ “обмануть” зимнюю темноту: мозг получает сигнал, что день начался, а сонливость вечером придёт вовремя.