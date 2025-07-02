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«Избавиться от мумии на Красной площади»: в РФ взят курс на ликвидацию мавзолея?

Редакция PRESS 2 июля, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

«Избавиться от мумии на Красной площади». РПЦ взяла курс на развенчание культа личности Ленина и закрытие мавзолея. КПРФ и Z-общественность — в ярости, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить"

На православном канале «Спас» состоялась премьера фильма «Мумия», главный посыл которого — необходимость перезахоронения Ленина. Позицию авторов поддерживает руководство РПЦ: начинается кампания по ликвидации мавзолея.

Авторы картины развенчивают культ Ленина, сравнивая мавзолей с языческими зиккуратами, а проект бальзамирования — с оккультными практиками масонов. Рассказывая о «разрушителе прежней России» и «абсолютном фанатике» Ульянове, они подводят зрителей к идее о необходимости избавиться от «мумии» на Красной площади.

Антиленинизм, по всем признакам, — новая позиция РПЦ. В анонсах пишут, что картина снята с благословения патриарха, а масштаб рекламной кампании превосходит все прочие проекты «Спаса»: несколько дней подряд соцсети канала пишут только о премьере, сетка вещания наполовину состоит из обсуждения картины, а показы проходят в десятках городов России (показ был даже в Троице-Сергиевой лавре).

Z-общественность негодует и обвиняет «Спас» в нацпредательстве.

Захар Прилепин, комментируя премьеру, заявил, что «Ленин — та болевая точка, с которой начинают шатать Россию, подвигая её к новой гражданской войне».

Прокремлевский журналист Олег Ясинский назвал фильм «ударом изнутри по России».

Редакция коммунистического издания «Аврора» даже обратилась в прокуратуру и призвала проверить фильм на нарушение законодательства.

Особенно острое столкновение по поводу «мумии» произошло с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи коммунисткой Ниной Останиной. Комментируя премьеру, она опубликовала фото, на котором логотип «Спаса» совмещен с символом нацистского подразделения СС, и заявила, что авторы картины занимаются «сознательным искажением фактов». Главред «Спаса» Борис Корчевников в ответ заявил, что «за такое человек выгоняется не то что из думских комитетов, а становится просто нерукопожатным, пока не принесет извинения» и обвинил ее в провале семейной политики в России.

Антиленинская кампания — попытка РПЦ устранить идеологических конкурентов, написал богослов Андрей Кураев: «Технологию турбоправославных мы увидели: берется некий артефакт, ему навешиваются мнимые православными история и функционал, и готово: вредоносный иноагентский пассив подлежит санкциям. Не сомневаюсь, что хотят-то они закрыть всё, начиная от мечетей и кончая театрами и ТРЦ».

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Комментарии (0) 17 реакций
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