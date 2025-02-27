Из-за задержки с проектированием Rail Baltica Латвия лишится 17,2 млн евро

Сроки реализации проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica" в последние годы неоднократно продлевались - по нескольким договорам о финансировании ЕС в рамках программы "Connecting Europe Facility" (CEF) эти сроки истекали 31 декабря 2024 года. Большая часть проектирования основной трассы "Rail Baltica" все еще не завершена, поэтому, как передаче "Что происходит в Латвии?" подтвердили в Министерстве сообщения, государство потеряет доступное для проектирования, но не использованное финансирование CEF. Эти деньги больше нельзя использовать для проектирования, которое ведется с начала этого года, а также для других мероприятий в рамках проекта.