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Из-за сильного ливня затоплено помещение гипермаркета Maxima XXX в Иманте (ФОТО)

Редакция PRESS 19 июля, 2025 15:52

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Сильный ливень, желтое предупреждение о котором распространили метеорологи в субботу после полудня, вызвал затопление в помещении гипермаркета Maxima XXX на ул. Слокас в рижском микрорайоне Иманта. Об этом сообщили участники группы "Иманта" в "Фейсбуке".

В комментариях также сообщают, что из здания магазина на ул. Слокас, 115, эвакуируют людей.

Кроме этого, пишут и о "потопе" в магазине Maxima на ул. Деглава в Риге, где также упала лампа.

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