Из-за сильного ливня затоплено помещение гипермаркета Maxima XXX в Иманте (ФОТО)

В комментариях также сообщают, что из здания магазина на ул. Слокас, 115, эвакуируют людей.
Кроме этого, пишут и о "потопе" в магазине Maxima на ул. Деглава в Риге, где также упала лампа.
Сильный ливень, желтое предупреждение о котором распространили метеорологи в субботу после полудня, вызвал затопление в помещении гипермаркета Maxima XXX на ул. Слокас в рижском микрорайоне Иманта. Об этом сообщили участники группы "Иманта" в "Фейсбуке".
В комментариях также сообщают, что из здания магазина на ул. Слокас, 115, эвакуируют людей.
Кроме этого, пишут и о "потопе" в магазине Maxima на ул. Деглава в Риге, где также упала лампа.
Недавняя новость о том, что будут введены меры для ограничения оборота наличных денег, вызвала бурные и весьма эмоциональные дискуссии - и сетевые, и офлайн.
Недавняя новость о том, что будут введены меры для ограничения оборота наличных денег, вызвала бурные и весьма эмоциональные дискуссии - и сетевые, и офлайн.
Рекламный плакат магазина деликатесных продуктов mc2, возможно, действительно выглядит несколько странно. До такой степени странно, что в сети даже предполагают, будто его создал искусственный интеллект.
Рекламный плакат магазина деликатесных продуктов mc2, возможно, действительно выглядит несколько странно. До такой степени странно, что в сети даже предполагают, будто его создал искусственный интеллект.
Совсем недавно появилась новость о запрете для руководства школ вести уроки - Минобрнауки собирается ввести этот запрет, ссылаясь на чрезмерную нагрузку администраторов. На фоне острой нехватки учителей по многим предметам это выглядит довольно странно, что и отразилось в постах жителей Латвии в соцсетях.
Совсем недавно появилась новость о запрете для руководства школ вести уроки - Минобрнауки собирается ввести этот запрет, ссылаясь на чрезмерную нагрузку администраторов. На фоне острой нехватки учителей по многим предметам это выглядит довольно странно, что и отразилось в постах жителей Латвии в соцсетях.
Инсталляции на Домской площади часто вызывают у рижан и гостей столицы недоумение и возмущение - особенно в тех случаях, если в связи с этими сооружениями происходят ЧП, как было с качелями, на которых получила травму 11-летняя девочка.
Инсталляции на Домской площади часто вызывают у рижан и гостей столицы недоумение и возмущение - особенно в тех случаях, если в связи с этими сооружениями происходят ЧП, как было с качелями, на которых получила травму 11-летняя девочка.
Евросоюз опубликовал в Официальном журнале детали нового, уже 18-го по счету пакета санкций против России. Под ограничения, в числе прочих, попали 22 банка и известный российский режиссер.
Евросоюз опубликовал в Официальном журнале детали нового, уже 18-го по счету пакета санкций против России. Под ограничения, в числе прочих, попали 22 банка и известный российский режиссер.
Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночь на воскресенье будет облачной, в западных и центральных районах - временами с прояснениями.
Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночь на воскресенье будет облачной, в западных и центральных районах - временами с прояснениями.