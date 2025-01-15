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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Редакция PRESS 15 января, 2025 14:16

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LETA

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

"Latvijas Avīze" сообщает, что часть неработающих пенсионеров в январе получили не увеличенную, а такую же или даже меньшую пенсию, чем в 2024 году.

Газета выяснила, что VID должен был отправить в VSAA налоговые книжки всех неработающих пенсионеров, чтобы они могли получать пенсию, пересчитанную в соответствии с законом. Однако в некоторых случаях это сделано не было.

VSAA поясняет, что до 1 января этого года одинаковый необлагаемый минимум для пенсионеров, составлявший 500 евро, применялся ко всем пенсионерам независимо от того, работают они или нет, и без привязки к месту нахождения налоговой книжки.

В свою очередь, для автоматического применения установленного в этом году полного необлагаемого минимума для пенсионеров в размере 1000 евро, в налоговой книжке в Электронной системе декларирования (EDS) VID должно быть указано, что VSAA является основным местом получения дохода.

Если налоговая книжка не подана в VSAA, необлагаемый минимум в размере 1000 евро к пенсии не применяется автоматически, что может повлиять на сумму выплачиваемой пенсии, признаёт VSAA.

При внедрении этих изменений договорённость между двумя учреждениями предусматривала, что VID отметит, что налоговые книжки неработающих пенсионеров поданы в VSAA.

Однако VID поясняет, что налоговые книжки упомянутых 60 пенсионеров не находились в распоряжении VSAA по разным причинам. Например, если люди сами за прошедшие годы забрали их из VSAA и в системе EDS не указали агентство как основное место получения дохода. Это могло произойти по разным причинам, например, если, находясь на пенсии, человек временно вступал в трудовые отношения или по другим причинам, поясняет служба.

В настоящее время все 60 человек идентифицированы, и их налоговые книжки в системе EDS отправлены в VSAA. VID указывает, что пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий, и оба учреждения решат этот вопрос между собой.

Также VSAA рассматривает возможность пересчитать пенсии для этих пенсионеров и выплатить в феврале суммы, недополученные в январе.

В то же время VSAA добавляет, что будет следить за количеством подобных случаев, чтобы оценить необходимость информирования широкой общественности. "Каждый случай рассматривается индивидуально, и если возникают вопросы, VSAA сотрудничает с VID, чтобы уточнить местонахождение налоговой книжки и решить ситуацию максимально в интересах клиента", заявляют в агентстве.

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