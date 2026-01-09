Из-за ДТП в районе Тейки в Риге образовалась крупная пробка (ДОПОЛНЕНО)

Как отметило агентство LETA, водители, направляющиеся в центр Риги по Бривибас гатве от площади Земитана до Воздушного моста, вынуждены стоять в огромной пробке.

Муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme" сообщает, что по техническим причинам на Бривибас гатве возле Густава Земгала гатве остановлено движение автобусов 16, 21 и троллейбусов 4, 12, 13, 14, 17, 31, 34 в сторону центра.

Информация в приложении Waze указывает на то, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Бривибас между улицами Структору и Баяру.

...Задержки общественного транспорта в Риге в пятницу утром были связаны с повреждением контактной сети, сообщила муниципальная компания SIA "Rīgas satiksme".

Сегодня утром на остановке «Густава Земгала гатве» было остановлено движение автобусов и троллейбусов в направлении центра города, также возникли проблемы с трамваями.

Представительница организации «Ригас сатиксме» Байба Барташевича-Фельдмане пояснила, что на трамвайной линии обнаружено повреждение контактной сети. Пока ремонтный транспорт занимался устранением неполадок, движение на проезжей части было нарушено.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в Риге в районе Тейка образовалась большая пробка, затруднившая движение на улицах Бривибас-гатве, Густава-Земгала-гатве и других улицах в окрестностях.