Из Голливуда — в Камбоджу: очередной зигзаг в жизни Анжелины Джоли

Редакция PRESS 5 января, 2026 13:01

Всюду жизнь 0 комментариев

Анджелина Джоли, похоже, готовится перевернуть важную страницу своей жизни. Голливуд, с которым ее имя было неразрывно связано десятилетиями, постепенно уходит на второй план. По информации американских СМИ, 50-летняя актриса и режиссер намерена отказаться от постоянного проживания в Лос-Анджелесе — и первые шаги в этом направлении уже сделаны, сообщает Page Six.

Одним из самых символичных сигналов перемен стала продажа ее знаменитого особняка в районе Лос-Фелиз. Исторический дом Cecil B. DeMille, оцененный примерно в 25 миллионов долларов, после масштабного ремонта уже показывают потенциальным покупателям.

Особняк, построенный в 1913 году и ранее принадлежавший легендарному режиссеру Сесилу Б. ДеМиллю, Джоли приобрела в 2017 году — вскоре после начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. На протяжении почти десяти лет именно здесь она жила с детьми, создавая для них максимально стабильную и защищённую среду, отмечает People.

Ранее актриса откровенно говорила, что оставалась в Лос-Анджелесе во многом из-за условий опеки: для нее было важно, чтобы дети могли регулярно общаться с отцом. При этом Джоли не скрывала, что планирует уехать, когда младшие дети станут совершеннолетними. Близнецы Нокс и Вивьен как раз подходят к своему 18-летию — и это, по словам источников, стало еще одним фактором в принятии решения.

Развод с Брэдом Питтом, официально завершившийся лишь спустя более восьми лет после подачи документов, оказался одним из самых изматывающих периодов в жизни актрисы. Судебные тяжбы, постоянное внимание прессы и бесконечные обсуждения личной жизни заметно усилили ее желание дистанцироваться от Голливуда и всего, что с ним связано.

По словам инсайдеров, Джоли стремится «начать с чистого листа» — оставить позади ассоциации с конфликтами прошлого и создать для себя и детей более спокойное, приватное пространство.

В ближайшие годы Анджелина Джоли, по данным западных изданий, планирует жить на несколько стран, не привязываясь к одному месту:

Нью-Йорк — здесь сосредоточены ее модные, гуманитарные и творческие проекты;

Европа, где актриса традиционно чувствует больше свободы и защищенности от папарацци;

Камбоджа, которую Джоли давно называет своим вторым домом и гражданкой которой она является.

Такой образ жизни дает ей возможность гибко выбирать локацию в зависимости от работы, личных планов и семейных обстоятельств — и, похоже, идеально вписывается в ее новое представление о свободе и балансе.

