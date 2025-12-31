Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

«Поскольку закон не позволяет создавать новую партию за год до выборов, то я, Алвис Херманис, вместе с единомышленником Язепом Башко вступили в ряды одной небольшой, давно зарегистрированной партии, члены которой поддерживают цели и идеи движения “Без партий”», — сообщил режиссёр.

«Наше намерение — предложить этой существующей партии новую программу и изменить её название с “Республика” на “Мы меняем правила”, чтобы придать ей новую идентичность. Новое название партии отражает и главную цель — изменение избирательного закона, чтобы в будущем [жители] голосовали за отдельных кандидатов, а не за партийные списки».

Херманис отметил, что новая партия выступает за индивидуальную ответственность и предложит жителям Латвии радикально новый концепт для повседневной жизни: впредь за каждое дело, место, проект или действие, за каждую хорошо или плохо выполненную работу будет отвечать только один человек. Он также указал, что государству следует сохранить лишь самые необходимые функции, а всё остальное должно быть сферой частной инициативы и свободного выбора.

Среди пунктов своего видения Херманис назвал следующие:

  • народ должен быть вооружён — по крайней мере земессаргам должно быть разрешено хранить оружие дома;
  • государство должно прекратить выполнять карательные функции по отношению к своим гражданам за несущественные ошибки;
  • следует отменить все ограничения на использование собственной земли и лесов, а также на частную застройку, если это не угрожает безопасности других;
  • избыточное регулирование предпринимательской деятельности должно расцениваться как государственная саботажная деятельность с соответствующими последствиями.

Ранее сообщалось, что в середине декабря Херманис покинул объединение «Без партий», в создании которого сам принимал участие. В социальных сетях он заявил, что для реализации идеи объединения об изменении избирательной системы была необходима общественная поддержка, которой он так и не дождался. Многие, по его словам, выражали поддержку в частном порядке, однако практически никто не был готов сделать это публично.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге
Важно

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге (1)

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Важно

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе
Важно

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать