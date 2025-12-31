Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

«Поскольку закон не позволяет создавать новую партию за год до выборов, то я, Алвис Херманис, вместе с единомышленником Язепом Башко вступили в ряды одной небольшой, давно зарегистрированной партии, члены которой поддерживают цели и идеи движения “Без партий”», — сообщил режиссёр.

«Наше намерение — предложить этой существующей партии новую программу и изменить её название с “Республика” на “Мы меняем правила”, чтобы придать ей новую идентичность. Новое название партии отражает и главную цель — изменение избирательного закона, чтобы в будущем [жители] голосовали за отдельных кандидатов, а не за партийные списки».

Херманис отметил, что новая партия выступает за индивидуальную ответственность и предложит жителям Латвии радикально новый концепт для повседневной жизни: впредь за каждое дело, место, проект или действие, за каждую хорошо или плохо выполненную работу будет отвечать только один человек. Он также указал, что государству следует сохранить лишь самые необходимые функции, а всё остальное должно быть сферой частной инициативы и свободного выбора.

Среди пунктов своего видения Херманис назвал следующие:

народ должен быть вооружён — по крайней мере земессаргам должно быть разрешено хранить оружие дома;

государство должно прекратить выполнять карательные функции по отношению к своим гражданам за несущественные ошибки;

следует отменить все ограничения на использование собственной земли и лесов, а также на частную застройку, если это не угрожает безопасности других;

избыточное регулирование предпринимательской деятельности должно расцениваться как государственная саботажная деятельность с соответствующими последствиями.

Ранее сообщалось, что в середине декабря Херманис покинул объединение «Без партий», в создании которого сам принимал участие. В социальных сетях он заявил, что для реализации идеи объединения об изменении избирательной системы была необходима общественная поддержка, которой он так и не дождался. Многие, по его словам, выражали поддержку в частном порядке, однако практически никто не был готов сделать это публично.