Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты над Латвией на малой высоте

Полеты ожидаются как в светлое, так и в темное время суток.
Военно-воздушные силы призывают жителей не паниковать.
Как сообщили агентству LETA в Военно-воздушных силах, с сегодняшнего дня и до 23 февраля в регионах Видземе и Латгалии запланировано несколько тренировочных полетов истребителей НАТО на малой высоте.
Полеты ожидаются как в светлое, так и в темное время суток.
Военно-воздушные силы призывают жителей не паниковать.
Данные о мигрантах в Латвии удручают. Должны ли жители Латвии начинать беспокоиться? Таким вопросом в своем комментарии задается журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.
Данные о мигрантах в Латвии удручают. Должны ли жители Латвии начинать беспокоиться? Таким вопросом в своем комментарии задается журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.
Сегодня рейсовые автобусы из Риги в Гаркалне идут через поселок Личи, что в 5 километрах от Улброки. А когда-то поселок назывался Шелухина. По имени Бориса ШЕЛУХИНА – русского купца, основавшего здесь кожевенное производство...
Сегодня рейсовые автобусы из Риги в Гаркалне идут через поселок Личи, что в 5 километрах от Улброки. А когда-то поселок назывался Шелухина. По имени Бориса ШЕЛУХИНА – русского купца, основавшего здесь кожевенное производство...
"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".
"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".
Переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии состоятся 18 февраля, подтвердили в Кремле. Телеканал NBC сообщает, что пройдут отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а затем - совместная.
Переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии состоятся 18 февраля, подтвердили в Кремле. Телеканал NBC сообщает, что пройдут отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а затем - совместная.
Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей, пишет Rus.postimees.ee
Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей, пишет Rus.postimees.ee
17 февраля этого года ушёл из жизни хирург Валерий Баландин. В больнице Тукумса сообщили, что миссия жизни Валерия заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это почти до последнего вздоха.
17 февраля этого года ушёл из жизни хирург Валерий Баландин. В больнице Тукумса сообщили, что миссия жизни Валерия заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это почти до последнего вздоха.
-На днях государство назначило представителей в новый Совет акционеров AirBaltic и приятно удивило, - пишет бизнесмен Евгений Гомберг в Фейсбуке и разъясняет....
-На днях государство назначило представителей в новый Совет акционеров AirBaltic и приятно удивило, - пишет бизнесмен Евгений Гомберг в Фейсбуке и разъясняет....