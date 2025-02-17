Истребители НАТО на этой неделе проведут тренировочные полеты над Латвией на малой высоте

"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и ​​экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".