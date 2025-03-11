История стран Балтии вдохновляет украинских друзей: Миериня выступила в Вильнюсе

По словам спикера, эти 35 лет, несомненно, были полны вызовов. Изменения произошли почти во всех сферах. Это было время бурного роста и одновременно изменения восприятия ценностей, сказала Миериня, подчеркнув, что 35 лет назад в странах Балтии вновь зажглось хрупкое пламя независимости.

Спикер Сейма отметила, что после восстановления независимости мы быстро и дальновидно взяли курс на вступление в Европейский союз и НАТО. "Для нас это означало стать частью демократической Европы и трансатлантической семьи ценностей", - сказала Миериня, добавив, что и сегодня безопасность нельзя воспринимать как должное и нужно постоянно укреплять.

Миериня в Вильнюсе встречается со спикерами парламентов Эстонии, Исландии, Литвы, Польши, Финляндии и Украины.

Она также приняла участие в церемонии поднятия флагов Латвии, Эстонии и Литвы на площади Независимости Литвы.