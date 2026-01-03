«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

В частности, в Риге из 3500 домов, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks, ремонт балконов необходим примерно в 400 зданий.

Ремонт балкона становится приоритетным для жильцов лишь в момент, когда тот дошёл до аварийного состояния и угрожает безопасности окружающих. Время от времени балконы падают - например, сообщалось об обрушении балкона в столице в предновогоднюю бурю. К счастью, пока обходилось без жертв.

"Соседи этой ночью стали обладателями балкона открытого типа. Один из балконов, который в апреле был признан и причислен к ещё пригодным для использования", - пишет в соцсети "Х" Криста.

Судя по комментариям, дом с частично обвалившимся балконом находится в Пурвциемсе, предположительно, на ул. Дзелзавас.

Вот как откликнулась на твит Кристы публика:

- В этом же самом доме люди такими балконами обыкновенно пользуются.

- Тех, кто в апреле заверил своей подписью, что этот балкон безопасен для использования, нужно судить согласно уголовному закону.

- Пол ведь выдержал.

- Соседи расширяют кругозор.

- Я вообще восхищаюсь людьми, которые хотя бы одну ногу ставят на эти "балконы".

- Вот что бывает, когда управляющий 35 лет ничего не делает.

- Надо повысить налог на недвижимость для таких домов.

- Ещё и теперь можно ведь пользоваться. Какое-то барахло полегче можно класть, разве что привязать надо, может быть.

- Эти советские общаги все надо снести. Это не дома, а бомба с часовым механизмом.

- Когда бассейн копать будут? Проект утверждён?

- Испугался климата.

- Низкие подоконники теперь в тех районах войдут в моду... Время эксплуатации истекло.