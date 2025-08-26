Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Редакция PRESS 26 августа, 2025 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

К счастью, ранения полицейского не были опасны для жизни. Весь инцидент был заснят на видео.

Ирландские власти прибегли к привычной тактике. Представители полиции, умалчивая о самом нападении и росте преступности в мигрантских общинах, предупредили о строгой ответственности за распространение дезинформации. Государственный орган по регулированию СМИ Coimisiún na Meán заблокировал распространение этого видео, применив новый кодекс безопасности в интернете, призванный... защитить детей от нецензурного контента. Примечательно, что этот кодекс не блокирует порнографические сайты, которые легко доступны ирландским интернет-пользователям всех возрастов.

Независимое издание Gript решило все же опубликовать видео в своих социальных сетях, что в сегодняшней Ирландии является рискованным предприятием. «Coimisiún na Meán — это неизбираемый и неподотчетный орган, - пишет издание. - В отличие от политиков, которые его создали, он не может быть смещен в результате голосования, а его решения не могут быть отменены на выборах путем демократического голосования. Его этика, персонал и основная цель политически согласованы с определенным видом прогрессивного либерализма, который ставит во главу угла подавление и отвержение идей, которые государство считает — в упрощенном виде — «крайне правыми».

Когда ирландские политики  больше не смогли замалчивать историю с нападением на Garda,  они стали яростно продвигать тему о росте насилия в отношении людей с Индийского субконтинента. Пока представители Garda не признали, что статистических данных о росте таких преступлений нет.

Манипуляции правительства вполне предсказуемы, а пропасть между населением и его представителями кажется непреодолимой.

 «Ситуация, при которой люди приезжают сюда на низкооплачиваемую работу и борются за крохи, — это экономическая стратегия, — напоминает редактор Gript Джон Макгирк. – Нет такого экономического закона, что эти рабочие места должны быть низкооплачиваемыми или что они обязательно должны существовать».

Между тем этим летом рост цен на жилье достиг 10-летнего максимума. Правительственная статистика, опубликованная в начале этого года, показывает, что каждый восьмой ирландец в возрасте 25 лет эмигрировал, а семь из десяти все еще живут с родителями. При этом правительство тратит уйму денег на жилье для мигрантов. В недавней статье в газете Irish Independent финансовый консультант без зазрения совести рекламировал особые ипотечные кредиты, которые можно брать вчетвером и отметил, что они «особенно популярны среди членов индийской общины, работающих в государственном секторе».

Отступать от свой стратегии политический класс страны не намерен. Fianna Fáil и Fine Gael - доминирующие партии страны, имеют практически одинаковые либеральные платформы. Другие влиятельные партии — Sinn Féin, Лейбористская партия, Социал-демократы и Зеленые — формально относятся к левым. Возникновение партии Aontú, продвигающей католические социальные позиции, является долгожданным дополнением ирландского политического ландшафта, но она имеет всего два места в парламенте.

Весной прошлого года ирландские избиратели неожиданно подавляющим большинством голосов отклонили два референдума, инициированных правительством по вопросам брака и материнства. Но этот политический импульс быстро погас, ирландцы, уставшие от своих правителей и проголосовавшие «нет» по поправкам, все же отдали свои голоса на очередных выборах за Fianna Fáil и Fine Gael. В Европе, где антисистемные популисты лидируют в опросах и получают значительное количество голосов, но по-прежнему не могут прийти к власти, политическое сопротивление в Ирландии развивается слишком медленно, чтобы иметь какое-либо значение».

 

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Загрузка

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

