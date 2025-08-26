«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

К счастью, ранения полицейского не были опасны для жизни. Весь инцидент был заснят на видео.

Ирландские власти прибегли к привычной тактике. Представители полиции, умалчивая о самом нападении и росте преступности в мигрантских общинах, предупредили о строгой ответственности за распространение дезинформации. Государственный орган по регулированию СМИ Coimisiún na Meán заблокировал распространение этого видео, применив новый кодекс безопасности в интернете, призванный... защитить детей от нецензурного контента. Примечательно, что этот кодекс не блокирует порнографические сайты, которые легко доступны ирландским интернет-пользователям всех возрастов.

Независимое издание Gript решило все же опубликовать видео в своих социальных сетях, что в сегодняшней Ирландии является рискованным предприятием. «Coimisiún na Meán — это неизбираемый и неподотчетный орган, - пишет издание. - В отличие от политиков, которые его создали, он не может быть смещен в результате голосования, а его решения не могут быть отменены на выборах путем демократического голосования. Его этика, персонал и основная цель политически согласованы с определенным видом прогрессивного либерализма, который ставит во главу угла подавление и отвержение идей, которые государство считает — в упрощенном виде — «крайне правыми».

Когда ирландские политики больше не смогли замалчивать историю с нападением на Garda, они стали яростно продвигать тему о росте насилия в отношении людей с Индийского субконтинента. Пока представители Garda не признали, что статистических данных о росте таких преступлений нет.

Манипуляции правительства вполне предсказуемы, а пропасть между населением и его представителями кажется непреодолимой.

«Ситуация, при которой люди приезжают сюда на низкооплачиваемую работу и борются за крохи, — это экономическая стратегия, — напоминает редактор Gript Джон Макгирк. – Нет такого экономического закона, что эти рабочие места должны быть низкооплачиваемыми или что они обязательно должны существовать».

Между тем этим летом рост цен на жилье достиг 10-летнего максимума. Правительственная статистика, опубликованная в начале этого года, показывает, что каждый восьмой ирландец в возрасте 25 лет эмигрировал, а семь из десяти все еще живут с родителями. При этом правительство тратит уйму денег на жилье для мигрантов. В недавней статье в газете Irish Independent финансовый консультант без зазрения совести рекламировал особые ипотечные кредиты, которые можно брать вчетвером и отметил, что они «особенно популярны среди членов индийской общины, работающих в государственном секторе».

Отступать от свой стратегии политический класс страны не намерен. Fianna Fáil и Fine Gael - доминирующие партии страны, имеют практически одинаковые либеральные платформы. Другие влиятельные партии — Sinn Féin, Лейбористская партия, Социал-демократы и Зеленые — формально относятся к левым. Возникновение партии Aontú, продвигающей католические социальные позиции, является долгожданным дополнением ирландского политического ландшафта, но она имеет всего два места в парламенте.

Весной прошлого года ирландские избиратели неожиданно подавляющим большинством голосов отклонили два референдума, инициированных правительством по вопросам брака и материнства. Но этот политический импульс быстро погас, ирландцы, уставшие от своих правителей и проголосовавшие «нет» по поправкам, все же отдали свои голоса на очередных выборах за Fianna Fáil и Fine Gael. В Европе, где антисистемные популисты лидируют в опросах и получают значительное количество голосов, но по-прежнему не могут прийти к власти, политическое сопротивление в Ирландии развивается слишком медленно, чтобы иметь какое-либо значение».