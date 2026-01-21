Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Интрига Давоса: зачем Макрон надел тёмные очки? (ФОТО)

Euronews 21 января, 2026 15:19

Мир 0 комментариев

Очки авиатора с "зеркальным эффектом" - для защиты глаз - во многом способствовали вирусности речи президента Франции в швейцарских Альпах, в которой он призвал к "европейским предпочтениям" и миру "мира и стабильности" после угроз со стороны американского коллеги.

Политическая власть должна демонстрировать себя, чтобы ей верили, и символика — даже в форме продуманной постановки — отнюдь не пустой атрибут.

В эпоху социальных сетей визуальный контент распространяется быстрее, чем речь: образ президента Франции во время его выступления на Давосском форуме облетело весь мир буквально за считанные секунды.

Невольный символ

Темно-синий костюм, синий галстук в горошек, очки-авиаторы с голубоватыми линзами на символическом синем фоне Давоса: во вторник внимание СМИ было приковано в основном к солнцезащитным очкам Эммануэля Макрона в металлической оправе, которые он надел после того, как в его глазу лопнул кровеносный сосуд.

Момент для такого инцидента поистине невероятен - в то время, когда Соединенные Штаты угрожают аннексировать Гренландию, душат французских виноделов, сливают личные переписки и обращаются к мировой элите, собравшейся в швейцарском кантоне Граубюнден.

В своем выступлении, ставшем вирусным, Макрон осудил_" мир без правил_" и "бесконечное наращивание новых таможенных пошлин", заявил, что предпочитает "уважение, а не грубую силу", и призвал Европу не поддаваться закону сильнейшего - ни разу не упомянув имя Дональда Трампа, который приедет в Давос в среду.

Лишь немногие издания - и мы не исключение - не стали акцентировать внимание на очках президента на трибуне. Если французская публика за последние дни уже свыклась с обусловленным медицинскими показаниями новым имиджем президента, то теперь аксессуар главы государства стал известен во всем мире.

В сети X, в то время как многие приветствовали это как "мощный отпор" Трампу, говоря о "громком успехе" или "попадании в яблочко" и множа эмодзи с очками, флагами ЕС и Франции, другие предпочли юмор и иронию, называя образ президента "наполовину Top Gun, наполовину Джо Байден", и задаваясь вопросом, будет ли президент носить их до конца своего срока.

Некоторые даже провели параллели с травмой, полученной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. В начале сентября 2023 года он упал во время пробежки и опубликовал фотографию с повязкой на глазу, пошутив, что с нетерпением ждет реакции интернет-пользователей и что "все выглядит хуже, чем есть на самом деле".

По данным научного и коллективного ресурса CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), одно из значений слова "аксессуар" происходит от его театрального употребления: "Предмет, необходимый для выступления или сцены".

В Давосе, когда обстоятельства требовали серьезности и содержательности, очки Макрона стали самостоятельным политическим "реквизитом".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Важно

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
Важно

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады
Важно

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Читать
Загрузка

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Читать

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Читать

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Мир 16:34

Мир 0 комментариев

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Читать

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Читать

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

Новости Латвии 16:15

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Читать

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Читать