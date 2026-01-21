Интрига Давоса: зачем Макрон надел тёмные очки? (ФОТО)

Политическая власть должна демонстрировать себя, чтобы ей верили, и символика — даже в форме продуманной постановки — отнюдь не пустой атрибут.

В эпоху социальных сетей визуальный контент распространяется быстрее, чем речь: образ президента Франции во время его выступления на Давосском форуме облетело весь мир буквально за считанные секунды.

Невольный символ

Темно-синий костюм, синий галстук в горошек, очки-авиаторы с голубоватыми линзами на символическом синем фоне Давоса: во вторник внимание СМИ было приковано в основном к солнцезащитным очкам Эммануэля Макрона в металлической оправе, которые он надел после того, как в его глазу лопнул кровеносный сосуд.

Момент для такого инцидента поистине невероятен - в то время, когда Соединенные Штаты угрожают аннексировать Гренландию, душат французских виноделов, сливают личные переписки и обращаются к мировой элите, собравшейся в швейцарском кантоне Граубюнден.

Emmanuel Macron in Davos.



What do we think? pic.twitter.com/IGddoT3AIZ — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) January 20, 2026

В своем выступлении, ставшем вирусным, Макрон осудил_" мир без правил_" и "бесконечное наращивание новых таможенных пошлин", заявил, что предпочитает "уважение, а не грубую силу", и призвал Европу не поддаваться закону сильнейшего - ни разу не упомянув имя Дональда Трампа, который приедет в Давос в среду.

Лишь немногие издания - и мы не исключение - не стали акцентировать внимание на очках президента на трибуне. Если французская публика за последние дни уже свыклась с обусловленным медицинскими показаниями новым имиджем президента, то теперь аксессуар главы государства стал известен во всем мире.

В сети X, в то время как многие приветствовали это как "мощный отпор" Трампу, говоря о "громком успехе" или "попадании в яблочко" и множа эмодзи с очками, флагами ЕС и Франции, другие предпочли юмор и иронию, называя образ президента "наполовину Top Gun, наполовину Джо Байден", и задаваясь вопросом, будет ли президент носить их до конца своего срока.

Некоторые даже провели параллели с травмой, полученной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. В начале сентября 2023 года он упал во время пробежки и опубликовал фотографию с повязкой на глазу, пошутив, что с нетерпением ждет реакции интернет-пользователей и что "все выглядит хуже, чем есть на самом деле".

По данным научного и коллективного ресурса CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), одно из значений слова "аксессуар" происходит от его театрального употребления: "Предмет, необходимый для выступления или сцены".

В Давосе, когда обстоятельства требовали серьезности и содержательности, очки Макрона стали самостоятельным политическим "реквизитом".