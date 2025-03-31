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Интерес есть, но создавать не нужно: Аболиньш сравнил с порнографией программы на русском языке

© LETA 31 марта, 2025 16:16

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Заказанное Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) исследование, которое свидетельствует о наличии интереса к создаваемому латвийскими СМИ контенту на русском языке, ясно показывает, что нужно укреплять контент на латышском языке и прекратить создание контента на русском языке в общественном СМИ, заявил агентству ЛЕТА председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

"Совершенно очевидно, что прежняя политика с упором на создание контента на русском языке не принесла никаких результатов, наоборот - была провальной и только ухудшила ситуацию", - отметил Аболиньш.

Он подчеркнул, что в Латвии государственным языком является латышский и у государства нет никакой обязанности создавать контент ни на русском, ни на каком-либо другом языке.

По словам Аболиньша, для русскоговорящих долгое время создавалась комфортная ситуация, когда за государственные деньги им предоставлялась альтернатива, приспособленное информационное пространство на русском языке. "Теперь мы видим результат", - сказал Аболиньш.

На вопрос о том, может ли заказанное НСЭСМИ исследование повлиять на планы в отношении русского языка на радио и в рекламе, Аболиньш ответил, что во всем мире люди охотно потребляют и порнографический контент, однако это не означает, что публичные средства следует использовать для его создания.

Результаты исследования показывают, что НСЭСМИ должен более настойчиво обращаться к тем, кто принимает решения о снижения роли русского языка в латвийских СМИ, сказал руководитель совета.

Также Аболиньш считает, что необходимо прекратить создавать на деньги всего общества программы на русском языке, поскольку "это не дает абсолютно никакого положительного результата".

Как сообщалось, согласно результатам заказанного НСЭСМИ исследования о привычках жителей Латвии по потреблению медиаконтента, в латвийском обществе сохраняется интерес к контенту СМИ на русском языке.

В прошлом году интерес к контенту на русском языке в латвийских СМИ выразили 36% опрошенных, а в 2023 году - 35% респондентов.

Среди нелатышей интерес к контенту на русском языке выразили почти три четверти, или 72% опрошенных, тогда как в 2023 году - 66% опрошенных.

Анализ данных по регионам показал, что больше всего потребителей создаваемого латвийскими СМИ контента на русском языке в Латгале - 59% опрошенных. Интерес к потреблению медиаконтента на русском языке выразили также 39% жителей Риги, 41% жителей Рижского региона, 23% жителей Видземе, 19% жителей Курземе и 25% жителей Земгале.

Исследование проводило ООО "Latvijas fakti" с сентября по ноябрь 2024 года, в его ходе были опрошены 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте с 16 лет.

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