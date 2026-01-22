Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв

❗️Помните – даже, казалось бы, безобидная информация, такая как имя, место жительства, город, размер домохозяйства или повседневные привычки, является ценными данными для мошенников. Сочетая эту информацию, можно создать подробный профиль, который впоследствии используется в мошенничестве.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия:

- убедитесь в достоверности информации и её источнике,

- оцените ссылки (логичен ли адрес, нет ли лишних символов или ошибок),

- обратите внимание на язык – ошибки, торопливый тон и преувеличенные обещания являются тревожными сигналами,

- подумайте о смысле вопросов – зачем вообще запрашивается такая информация?

Если сомневаетесь – лучше не кликать, не вводить данные и искать информацию только в официальных, надежных источниках.

Позвоните своим близким, прежде чем это сделает мошенник!