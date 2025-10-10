Импорт из России и Белоруссии рухнул почти втрое, экспорт держится за счет продовольствия

Из России ввезено товаров на 85,8 миллиона евро, что на 208,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Основу поставок составили металлы, уголь и химическая продукция, а также небольшие объемы удобрений и нефтепродуктов, разрешенные под гуманитарными исключениями.

Из Белоруссии импорт снизился до 53,7 миллиона евро (минус 61,3 миллиона евро). Здесь главные позиции: строительные материалы, мебель, дерево и фанера, но также отдельные категории химикатов и техники, поставляемые через посредников.

Импорт из обеих стран теперь занимает всего 0,9% от общего объёма латвийского импорта — против 2,9% год назад.

Основу латвийского импорта из России и Белоруссии теперь составляют уголь, металлы, химия и отдельные категории удобрений, тогда как продовольствие почти исчезло из поставок после введения ограничений. В обратном направлении — из Латвии в Россию — продолжают идти алкоголь, безалкогольные напитки, кофе, чай, шоколад, кондитерские изделия и готовые продукты питания, часто в виде реэкспорта или транзита через латвийские склады.

Экспорт в восточном направлении уменьшился не так резко. В Россию за январь–август вывезено товаров на 646,5 миллиона евро (минус 8,3%), в Беларусь — на 85,4 миллиона евро (минус 18,7%).

Основные экспортные позиции — продовольствие, фармацевтика, техника и бытовые товары, а также транзитные и реэкспортные грузы через латвийские порты.

В целом за восемь месяцев 2025 года Латвия экспортировала товаров на 12,81 миллиарда евро (+3,7%), а импортировала — на 15,18 миллиарда евро (+6,8%).