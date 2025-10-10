Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Импорт из России и Белоруссии рухнул почти втрое, экспорт держится за счет продовольствия

Редакция PRESS 10 октября, 2025 16:46

Бизнес 0 комментариев

Общая стоимость импортированных в Латвию товаров из России и Белоруссии за восемь месяцев 2025 года сократилась в 2,9 раза — до 139,5 миллиона евро, показали данные Центрального статистического управления.

Из России ввезено товаров на 85,8 миллиона евро, что на 208,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Основу поставок составили металлы, уголь и химическая продукция, а также небольшие объемы удобрений и нефтепродуктов, разрешенные под гуманитарными исключениями.

Из Белоруссии импорт снизился до 53,7 миллиона евро (минус 61,3 миллиона евро). Здесь главные позиции: строительные материалы, мебель, дерево и фанера, но также отдельные категории химикатов и техники, поставляемые через посредников.

Импорт из обеих стран теперь занимает всего 0,9% от общего объёма латвийского импорта — против 2,9% год назад.

Основу латвийского импорта из России и Белоруссии теперь составляют уголь, металлы, химия и отдельные категории удобрений, тогда как продовольствие почти исчезло из поставок после введения ограничений. В обратном направлении — из Латвии в Россию — продолжают идти алкоголь, безалкогольные напитки, кофе, чай, шоколад, кондитерские изделия и готовые продукты питания, часто в виде реэкспорта или транзита через латвийские склады.

Экспорт в восточном направлении уменьшился не так резко. В Россию за январь–август вывезено товаров на 646,5 миллиона евро (минус 8,3%), в Беларусь — на 85,4 миллиона евро (минус 18,7%).

Основные экспортные позиции — продовольствие, фармацевтика, техника и бытовые товары, а также транзитные и реэкспортные грузы через латвийские порты.

В целом за восемь месяцев 2025 года Латвия экспортировала товаров на 12,81 миллиарда евро (+3,7%), а импортировала — на 15,18 миллиарда евро (+6,8%).

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

