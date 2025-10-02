Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Империи, пытавшиеся стереть Украину с карты — рассыпались: Зеленский предупредил Россию

Редакция PRESS 2 октября, 2025 08:15

Мир 0 комментариев

Украину за всю ее историю неоднократно пытались завоевать те, кто хотел «изжить со свету украинцев», однако страна всегда возрождалась и пережила всех своих захватчиков, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Все попытки стереть Украину и украинцев [с лица земли] завершались тем, что враждебные империи рассыпались», — сказал Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц страны.

По его словам, на данном историческом этапе Украина обязательно выстоит и против России, пишет The Moscow Times. При этом он напомнил, что украинцы не впервые защищаются от Москвы, однако на этот раз «наиболее эффективно». «Именно сейчас надо защититься так, чтобы наши дети — все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз», — подчеркнул Зеленский. Он заверил, что после окончания войны Украина не потеряет той силы, которую она приобрела во время конфликта, а также «глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в прошлые времени».

Украинский президент добавил, что стране всегда будут нужны защитники и защитницы. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России уже почти 124 тыс. украинцев получили государственные награды за защиту и оборону государства и людей. При этом Зеленский подписал указы о награждении госнаградами еще более 1,6 тыс. представителей Вооруженных сил, Национальной гвардии, разведок, Службы безопасности, пограничной службы, Национальной полиции, спасателей и проч.

До этого Зеленский в очередной раз исключил территориальные уступки для завершения войны. «Россия не будет очерчивать новые границы в Украине», — подчеркнул он. В то же время украинский президент допустил, что к дипломатическому урегулированию конфликта можно перейти, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения. В частности, по его словам, прекращение огня можно согласовать на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний ранее заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку с ним невозможно будет договориться о признании оккупированных территорий Украины российскими. Как ранее сообщали близкие к Кремлю источники Reuters, Путин требует от Киева полностью сдать Донбасс в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Также он настаивает на безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 10 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать