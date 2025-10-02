Империи, пытавшиеся стереть Украину с карты — рассыпались: Зеленский предупредил Россию

По его словам, на данном историческом этапе Украина обязательно выстоит и против России, пишет The Moscow Times. При этом он напомнил, что украинцы не впервые защищаются от Москвы, однако на этот раз «наиболее эффективно». «Именно сейчас надо защититься так, чтобы наши дети — все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз», — подчеркнул Зеленский. Он заверил, что после окончания войны Украина не потеряет той силы, которую она приобрела во время конфликта, а также «глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в прошлые времени».

Украинский президент добавил, что стране всегда будут нужны защитники и защитницы. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России уже почти 124 тыс. украинцев получили государственные награды за защиту и оборону государства и людей. При этом Зеленский подписал указы о награждении госнаградами еще более 1,6 тыс. представителей Вооруженных сил, Национальной гвардии, разведок, Службы безопасности, пограничной службы, Национальной полиции, спасателей и проч.

До этого Зеленский в очередной раз исключил территориальные уступки для завершения войны. «Россия не будет очерчивать новые границы в Украине», — подчеркнул он. В то же время украинский президент допустил, что к дипломатическому урегулированию конфликта можно перейти, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения. В частности, по его словам, прекращение огня можно согласовать на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний ранее заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку с ним невозможно будет договориться о признании оккупированных территорий Украины российскими. Как ранее сообщали близкие к Кремлю источники Reuters, Путин требует от Киева полностью сдать Донбасс в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Также он настаивает на безъядерном и внеблоковом статусе Украины.