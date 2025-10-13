Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Или переговоры, или шлю «Томагавки»: последнее предупреждение Трампа Путину

Редакция PRESS 13 октября, 2025 13:40

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. «Возможно, я скажу: послушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им (Украине) Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета. Он выразил надежду, что Путин согласится положить конец конфликту, иначе «для него это плохо кончится».

В ответ на возможную передачу ракет российский президент Владимир Путин предупредил, что это приведёт к «разрушению позитивных тенденций» в двусторонних отношениях и станет «качественно новым» этапом эскалации. Он заявил, что украинские силы не смогут применять такие ракеты без прямого участия американских военных, и пообещал усиливать систему ПВО, включая возможное перехватывание. По его оценке, крылатые ракеты «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя из-за проблем украинской армии с пополнением личного состава.

Дальность полёта ракет Tomahawk в зависимости от модификации составляет от примерно 1 600 до 2 500 км. Эксперты Института изучения войны (ISW) оценили, что в случае передачи вооружения в зоне поражения может оказаться до 1 945 российских военных объектов. Аналитики полагают, что Украина потенциально сможет подорвать боеспособность российской армии, атакуя тыловые районы и линии снабжения, поддерживающие наступательные операции.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

