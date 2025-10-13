Или переговоры, или шлю «Томагавки»: последнее предупреждение Трампа Путину

В ответ на возможную передачу ракет российский президент Владимир Путин предупредил, что это приведёт к «разрушению позитивных тенденций» в двусторонних отношениях и станет «качественно новым» этапом эскалации. Он заявил, что украинские силы не смогут применять такие ракеты без прямого участия американских военных, и пообещал усиливать систему ПВО, включая возможное перехватывание. По его оценке, крылатые ракеты «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя из-за проблем украинской армии с пополнением личного состава.

Дальность полёта ракет Tomahawk в зависимости от модификации составляет от примерно 1 600 до 2 500 км. Эксперты Института изучения войны (ISW) оценили, что в случае передачи вооружения в зоне поражения может оказаться до 1 945 российских военных объектов. Аналитики полагают, что Украина потенциально сможет подорвать боеспособность российской армии, атакуя тыловые районы и линии снабжения, поддерживающие наступательные операции.