ИИ «воскресил» Адольфа Гитлера: экстремисты запустили новую волну пропаганды

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 11:10

Экстремистские группы все активнее используют технологии клонирования голоса и синтеза речи на базе ИИ — и это перестает быть маргинальной историей. Эксперты предупреждают: такие инструменты ускоряют распространение пропаганды и делают ее эмоционально убедительнее.

По данным специалистов, неонацистские сети применяют ИИ для создания англоязычных аудиоверсий речей Адольфа Гитлера. Эти записи набирают десятки миллионов прослушиваний в соцсетях X, Instagram и TikTok. Одновременно экстремисты переводят идеологические тексты, включая книгу Siege, в формат аудиокниг, что упрощает их распространение.

Похожие технологии используют и про-ИГИЛ каналы: текстовые материалы превращают в аудио и видео, которые затем распространяются через зашифрованные платформы. Формально это те же инструменты, что применяются в подкастах или озвучке, но цель и контекст — принципиально другие.

Главная опасность, по мнению экспертов, в том, что ИИ позволяет мгновенно переводить и озвучивать контент на разных языках, сохраняя интонацию, эмоции и идеологический посыл. Это делает пропаганду более «живой», масштабируемой и трудноотличимой от легального контента.

Фактически речь идет о новом этапе цифровой радикализации: технологии, созданные для удобства и творчества, начинают работать как ускоритель экстремистских сетей — быстрее, тише и эффективнее, чем раньше.

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона
Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона (1)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

