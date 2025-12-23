ИИ «воскресил» Адольфа Гитлера: экстремисты запустили новую волну пропаганды

По данным специалистов, неонацистские сети применяют ИИ для создания англоязычных аудиоверсий речей Адольфа Гитлера. Эти записи набирают десятки миллионов прослушиваний в соцсетях X, Instagram и TikTok. Одновременно экстремисты переводят идеологические тексты, включая книгу Siege, в формат аудиокниг, что упрощает их распространение.

Похожие технологии используют и про-ИГИЛ каналы: текстовые материалы превращают в аудио и видео, которые затем распространяются через зашифрованные платформы. Формально это те же инструменты, что применяются в подкастах или озвучке, но цель и контекст — принципиально другие.

Главная опасность, по мнению экспертов, в том, что ИИ позволяет мгновенно переводить и озвучивать контент на разных языках, сохраняя интонацию, эмоции и идеологический посыл. Это делает пропаганду более «живой», масштабируемой и трудноотличимой от легального контента.

Фактически речь идет о новом этапе цифровой радикализации: технологии, созданные для удобства и творчества, начинают работать как ускоритель экстремистских сетей — быстрее, тише и эффективнее, чем раньше.