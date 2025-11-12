«ИИ-единорог» за 1,5 млрд долларов оказался фейком

А за сказкой о «искусственном интеллекте, который пишет код сам» скрывались сотни живых программистов, горы долгов и приукрашенные отчёты.

Мечта: приложение по щелчку

Builder.ai (ранее Engineer.ai) появился в Лондоне в 2016 году. Идея звучала как фантастика будущего: клиент пишет чат-боту «Наташа», что ему нужно — интернет-магазин, бронирование, чат с оплатой, — и уже через пару часов получает готовое приложение.



Инвесторы поверили: среди них — Microsoft и фонд Qatar Investment Authority. Рекламу строили на обещании «почти полной автоматизации», а самого основателя Сачина Дугаала называли «главным волшебником» (chief wizard).



Реальность: 700 программистов в Индии

За «ИИ-ассистентом» на деле стояли около 700 инженеров в Индии, которые вручную писали код для клиентов.

Работа шла медленно, сроки срывались, клиенты жаловались, но компания продолжала настаивать, что большую часть делает искусственный интеллект. В индустрии это назвали AI-washing — когда стартап маскирует обычный труд под ИИ-чудеса.



Финансовый фейерверк

Деньги текли рекой, а в отчётах стало твориться волшебство похлеще искусственного интеллекта.

По данным расследований, Builder.ai использовал схему фиктивных сделок (round-tripping), чтобы приукрасить обороты: одна компания продавала услуги другой, а потом выручка «возвращалась» на бумаге.

Тем временем долги росли. К середине 2025 года фирма задолжала Amazon (AWS) — около 85 млн долларов, Microsoft — 30 млн, плюс сотни других кредиторов.

При активах меньше десяти миллионов.



Конец «волшебства»

В мае 2025 года компания официально подала на банкротство.

Сачин Дугаал остался в проекте только символически, титул «главного волшебника» сохранил, но уже без команды.

В Financial Times подсчитали: Builder.ai должен не только корпорациям, но и частным подрядчикам, пиар-агентствам и даже юристам, нанятым для защиты от обвинений в мошенничестве.



Эта история — предупреждение для всех, кто верит в «ИИ-чудеса»:

всегда спрашивайте, кто реально делает работу — алгоритм или человек;

проверяйте цифры и источники дохода;

помните, что «стартап-единорог» — не гарантия честности.

Builder.ai собирал миллионы, обещая «код без программистов».

На деле всё писали те же программисты — только теперь уже без зарплаты.