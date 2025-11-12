Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«ИИ-единорог» за 1,5 млрд долларов оказался фейком

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 18:36

Помните громкие обещания стартапа Builder.ai: «мы создаём приложения одним кликом»? Компания, оценённая в полтора миллиарда долларов и поддержанная Microsoft, официально обанкротилась.

А за сказкой о «искусственном интеллекте, который пишет код сам» скрывались сотни живых программистов, горы долгов и приукрашенные отчёты.

 Мечта: приложение по щелчку
Builder.ai (ранее Engineer.ai) появился в Лондоне в 2016 году. Идея звучала как фантастика будущего: клиент пишет чат-боту «Наташа», что ему нужно — интернет-магазин, бронирование, чат с оплатой, — и уже через пару часов получает готовое приложение.


Инвесторы поверили: среди них — Microsoft и фонд Qatar Investment Authority. Рекламу строили на обещании «почти полной автоматизации», а самого основателя Сачина Дугаала называли «главным волшебником» (chief wizard).


Реальность: 700 программистов в Индии
За «ИИ-ассистентом» на деле стояли около 700 инженеров в Индии, которые вручную писали код для клиентов.
Работа шла медленно, сроки срывались, клиенты жаловались, но компания продолжала настаивать, что большую часть делает искусственный интеллект. В индустрии это назвали AI-washing — когда стартап маскирует обычный труд под ИИ-чудеса.


Финансовый фейерверк
Деньги текли рекой, а в отчётах стало твориться волшебство похлеще искусственного интеллекта.
По данным расследований, Builder.ai использовал схему фиктивных сделок (round-tripping), чтобы приукрасить обороты: одна компания продавала услуги другой, а потом выручка «возвращалась» на бумаге.
Тем временем долги росли. К середине 2025 года фирма задолжала Amazon (AWS) — около 85 млн долларов, Microsoft — 30 млн, плюс сотни других кредиторов.
При активах меньше десяти миллионов.


Конец «волшебства»
В мае 2025 года компания официально подала на банкротство.
Сачин Дугаал остался в проекте только символически, титул «главного волшебника» сохранил, но уже без команды.
В Financial Times подсчитали: Builder.ai должен не только корпорациям, но и частным подрядчикам, пиар-агентствам и даже юристам, нанятым для защиты от обвинений в мошенничестве.


Эта история — предупреждение для всех, кто верит в «ИИ-чудеса»:

всегда спрашивайте, кто реально делает работу — алгоритм или человек;
проверяйте цифры и источники дохода;
помните, что «стартап-единорог» — не гарантия честности.
Builder.ai собирал миллионы, обещая «код без программистов».
На деле всё писали те же программисты — только теперь уже без зарплаты.

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

