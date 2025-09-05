Гирт Рунгайнис считает, что в Латвии не хватает предпринимателей, не хватает предпринимательского таланта, а бюрократов нужно регулярно тыкать носом в тот субстрат, который они создали - как это делают с маленькими котятами или щенками.

Но политики, которые создали законы и правила, боятся бюрократов. Чиновники, которые работают по 20 лет в министерствах, в том числе в Министерстве финансов, способны в любой момент «вынести» из министерства любого министра финансов, если он «не танцует под их дудку». Но при этом они также могут очень хорошо «поработать» на него лично, и найти в нужных местах средства, необходимые партии, что они и делают, пояснил Рунгайнис, добавив, что система не может так работать, потому что она держит нас в бедности.

«Ясно же, что брать в долг или наваливать расходы на предпринимателей и всех жителей Латвии, включая и молодежь, и детей, наших детей и внуков, которые расплачиваются и будут расплачиваться за эти кредиты в будущем, конечно, легче, чем улучшить систему и начать самим зарабатывать больше. Потому что большинство из этих людей за всю свою жизнь не поняли, как честно зарабатывать деньги с помощью предпринимательства или конкурентоспособной деятельности, и умеют только перераспределять ресурсы», – заключил Рунгайнис.