Их нужно тыкать носом в наделанное, как котят: Рунгайнис о чиновниках

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 12:48

Латышские СМИ

«Сама система держит нас в бедности», — заявил предприниматель и инвестор Гирт Рунгайнис в дискуссии на телеканале TV24, говоря о системе, созданной бюрократами в министерствах, и о непрекращающемся стремлении латвийского правительства брать в долг деньги, которые придется возвращать нашим детям и внукам.

Гирт Рунгайнис считает, что в Латвии не хватает предпринимателей, не хватает предпринимательского таланта, а бюрократов нужно регулярно тыкать носом в тот субстрат, который они создали - как это делают с маленькими котятами или щенками. 

Но политики, которые создали законы и правила, боятся бюрократов. Чиновники, которые работают по 20 лет в министерствах, в том числе в Министерстве финансов, способны в любой момент «вынести» из министерства любого министра финансов, если он «не танцует под их дудку». Но при этом они также могут очень хорошо «поработать» на него лично, и найти в нужных местах средства, необходимые партии, что они и делают, пояснил Рунгайнис, добавив, что система не может так работать, потому что она держит нас в бедности.

«Ясно же, что брать в долг или наваливать расходы на предпринимателей и всех жителей Латвии, включая и молодежь, и детей, наших детей и внуков, которые расплачиваются и будут расплачиваться за эти кредиты в будущем, конечно, легче, чем улучшить систему и начать самим зарабатывать больше. Потому что большинство из этих людей за всю свою жизнь не поняли, как честно зарабатывать деньги с помощью предпринимательства или конкурентоспособной деятельности, и умеют только перераспределять ресурсы», – заключил Рунгайнис.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

