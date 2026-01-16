Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Иглесиаса обвиняют бывшие сотрудницы: он все отрицает

16 января, 2026

Испанский певец Хулио Иглесиас в пятницу отверг обвинения в сексуальном насилии со стороны двух бывших сотрудниц, назвав их «полностью не соответствующими действительности».

На этой неделе в СМИ появилась информация, что с января по октябрь 2021 года Иглесиас якобы совершал сексуальные и физические нападения на двух женщин, работавших в его резиденциях в Доминиканской Республике и на Багамских островах. На следующий день испанские прокуроры сообщили, что начали проверку этих заявлений.

«С глубокой печалью я реагирую на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моих домах», — написал артист в заявлении, опубликованном в Instagram.

«Я отрицаю, что когда-либо злоупотреблял, принуждал или проявлял неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную боль», — подчеркнул Иглесиас.

Материалы расследования были опубликованы 13 января испанским изданием elDiario.es и американской телесетью Univision Noticias, которые сообщили о совместном трехлетнем журналистском расследовании предполагаемых нарушений со стороны певца.

По данным официальных источников, Верховный суд Испании получил формальные жалобы на Иглесиаса 5 января. Правозащитная организация Women's Link Worldwide, представляющая интересы обеих женщин, заявила, что обвинения касаются преступлений против сексуальной свободы и неприкосновенности, включая сексуальные домогательства, а также торговли людьми с целью принудительного труда и рабства. Жалобы поданы в суд Испании.

82-летний Иглесиас является одним из самых успешных музыкальных исполнителей в истории. Начав карьеру в Испании, в 1970–1980-х годах он добился огромной популярности в США и других странах мира. За свою карьеру он получил премию Grammy, награды Billboard и множество других престижных призов.

«Я никогда не сталкивался с подобной злобой, но у меня все еще есть силы, чтобы люди узнали всю правду и чтобы я мог защитить свое достоинство от столь серьезных обвинений», — написал Иглесиас в социальных сетях.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу
Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (1)

«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы
«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы (1)

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

