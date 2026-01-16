Иглесиаса обвиняют бывшие сотрудницы: он все отрицает

На этой неделе в СМИ появилась информация, что с января по октябрь 2021 года Иглесиас якобы совершал сексуальные и физические нападения на двух женщин, работавших в его резиденциях в Доминиканской Республике и на Багамских островах. На следующий день испанские прокуроры сообщили, что начали проверку этих заявлений.

«С глубокой печалью я реагирую на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моих домах», — написал артист в заявлении, опубликованном в Instagram.

«Я отрицаю, что когда-либо злоупотреблял, принуждал или проявлял неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную боль», — подчеркнул Иглесиас.

Материалы расследования были опубликованы 13 января испанским изданием elDiario.es и американской телесетью Univision Noticias, которые сообщили о совместном трехлетнем журналистском расследовании предполагаемых нарушений со стороны певца.

По данным официальных источников, Верховный суд Испании получил формальные жалобы на Иглесиаса 5 января. Правозащитная организация Women's Link Worldwide, представляющая интересы обеих женщин, заявила, что обвинения касаются преступлений против сексуальной свободы и неприкосновенности, включая сексуальные домогательства, а также торговли людьми с целью принудительного труда и рабства. Жалобы поданы в суд Испании.

82-летний Иглесиас является одним из самых успешных музыкальных исполнителей в истории. Начав карьеру в Испании, в 1970–1980-х годах он добился огромной популярности в США и других странах мира. За свою карьеру он получил премию Grammy, награды Billboard и множество других престижных призов.

«Я никогда не сталкивался с подобной злобой, но у меня все еще есть силы, чтобы люди узнали всю правду и чтобы я мог защитить свое достоинство от столь серьезных обвинений», — написал Иглесиас в социальных сетях.