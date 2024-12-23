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И православных монахинь — на языковой экзамен? Даже Вайра Вике-Фрейберга в шоке

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 18:47

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president.lv

"Из-за войны в Украине мы стали более требовательными и менее толерантными", - заявила недавно в интервью "Rīga TV24" бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Она рассказала историю, в которой поправки к Закону об иммиграции, требующие владения национальным языком, по ее мнению, незаслуженно затронули православный монастырь в Латвии, сообщает Jauns.lv .

В программе "Nedēļa. Post scriptum" Вайра Вике-Фрейберга рассказала, что, вступая в должность, надеялась почувствовать интерес со стороны западных партнеров к тому, как Латвия восстанавливается после многих лет оккупации, но вместо этого неоднократно слышала жалобы на то, что в Латвии "подавляются меньшинства, их права попираются».

Вике-Фрейберга отмечает, что латвийцам следует быть осторожными и действовать так, как они действовали в годы ее президентства - защищать право на свой суверенитет, язык и культуру, оставаясь при этом справедливыми по отношению к другим.

«Тут мне на ум приходит любопытный, печальный случай, связанный с законом о выдаче постоянного вида на жительство в Латвии. Как известно, гражданам России, в том числе и 20 монахиням православной церкви", - говорит  бывший президент.

Вике-Фрейберга заявила, что всем этим монахиням было более 70 лет, но этого возраста недостаточно, чтобы закон освобождал их от сдачи экзамена по государственному языку. Некоторые сестры даже начали готовиться к экзамену, но Вике-Фрейберга отмечает, что образ жизни таких религиозных людей существенно ограничивает возможности изучения языка.

«Им не разрешается выходить за пределы монастыря, они ни с кем больше не контактируют, они вообще используют старославянский, а не современный, русский язык. Однако они каждый день варят суп и раздают его бедным здесь, в Латвии, все эти годы, я думаю, что здесь нужна была бы диспенсация [освобождение человека от подчинения церковному правилу], потому что иначе нас могли бы обвинить в недостатке гуманизма, во вмешательстве в религиозную жизнь", - утверждает Вике-Фрейберга.

Она отмечает, что этим монахиням не разрешается ни с кем разговаривать, но изучение госязыка и подтверждение своих навыков на экзамене определенно потребуют такого рода контакта с внешним миром.

«Но в 74 года они должны выучить латышский язык за шесть месяцев. На мой взгляд, это негуманно. Я хотела бы обратиться к Сейму и правительству – мы окажем себе медвежью услугу, если не сделаем этого», выдайте разрешение этим 20 сестрам. Хотя бы сходите в тот монастырь и посмотрите, как живут эти сестры. Они не представляют угрозы безопасности и культуре Латвии. Это вопрос их свободы веры и невмешательства со стороны государства. ", - говорит Вике-Фрейберга.

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