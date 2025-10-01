И это срочно! Пентагон потребовал вчетверо увеличить выпуск ракет: к чему готовятся США?

Почему это важно

За годы войны в Украине, а также после конфликта между Израилем и Ираном, запасы дальнобойных ракет и зенитных перехватчиков значительно сократились. На фоне этого в Вашингтоне усиливается тревога по поводу готовности к потенциальному противостоянию с Китаем.

При этом в США всё чаще обсуждают эффективность расходования дорогостоящих ракет на уничтожение относительно дешёвых беспилотников.

Подробности

По данным издания, в июне министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели закрытые переговоры с крупнейшими поставщиками оружия.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что президент Дональд Трамп и глава ведомства «изучают необычные пути ускорения производства боеприпасов».

Особое внимание уделяется запасам ракет Patriot. Пентагон намерен почти в четыре раза увеличить их производство, чтобы подготовиться к возможному военному сценарию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Контекст

Администрация США смещает стратегический фокус с Европы на Азию, где Китай активно наращивает военный и ядерный потенциал.

Хегсет ранее заявил, что Пекин «готов применить силу для изменения баланса» и репетирует сценарий вторжения на Тайвань. В ответ МИД КНР назвал эти заявления «провокационными» и обвинил Вашингтон в дестабилизации региона.

Тайвань, где действует демократическое правительство, продолжает заявлять о своей независимости, в то время как Пекин рассматривает остров как часть своей территории.

Мнения экспертов

Американские военные подчеркивают, что угроза со стороны Китая «реальна и может быть немедленной». В то же время китайские военные аналитики обвиняют США в искажении фактов и попытке «разжечь конфронтацию».