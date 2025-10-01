Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И это срочно! Пентагон потребовал вчетверо увеличить выпуск ракет: к чему готовятся США?

Редакция PRESS 1 октября, 2025 16:20

Мир 0 комментариев

Пентагон поручил американским производителям ракет удвоить, а в некоторых случаях — учетверить объёмы производства вооружений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Почему это важно
За годы войны в Украине, а также после конфликта между Израилем и Ираном, запасы дальнобойных ракет и зенитных перехватчиков значительно сократились. На фоне этого в Вашингтоне усиливается тревога по поводу готовности к потенциальному противостоянию с Китаем.

При этом в США всё чаще обсуждают эффективность расходования дорогостоящих ракет на уничтожение относительно дешёвых беспилотников.

Подробности
По данным издания, в июне министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели закрытые переговоры с крупнейшими поставщиками оружия.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что президент Дональд Трамп и глава ведомства «изучают необычные пути ускорения производства боеприпасов».

Особое внимание уделяется запасам ракет Patriot. Пентагон намерен почти в четыре раза увеличить их производство, чтобы подготовиться к возможному военному сценарию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Контекст
Администрация США смещает стратегический фокус с Европы на Азию, где Китай активно наращивает военный и ядерный потенциал.

Хегсет ранее заявил, что Пекин «готов применить силу для изменения баланса» и репетирует сценарий вторжения на Тайвань. В ответ МИД КНР назвал эти заявления «провокационными» и обвинил Вашингтон в дестабилизации региона.

Тайвань, где действует демократическое правительство, продолжает заявлять о своей независимости, в то время как Пекин рассматривает остров как часть своей территории.

Мнения экспертов
Американские военные подчеркивают, что угроза со стороны Китая «реальна и может быть немедленной». В то же время китайские военные аналитики обвиняют США в искажении фактов и попытке «разжечь конфронтацию».

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

