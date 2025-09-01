«Хотят силой запретить. Если я захочу – я буду пить»: спор вокруг запретов на алкоголь не утихает

«Ну совсем ничего не достигли, именно об этом я предупреждал ещё до принятия закона. Хотят силой запретить мне пить. Кто мне может запретить пить? Если я захочу пить – я буду пить», – сказал Зивтиньш.

По его словам, нужно исходить из совершенно других принципов. В первую очередь следует учить культуре застолья, просвещать людей, обеспечивать доступ к спортивным занятиям, воспитывать общество.

«Ну тогда запретим вообще – всё равно будут пить. Посмотрите, что происходит на дорогах: мы установили такие штрафы, что следующим шагом могла бы быть только расстрельная мера. Но разве у нас нет пьяных водителей? Всё равно пьют и ездят. Значит, на первом месте должно быть просвещение. Если у какой-то депутатки были проблемы в жизни с алкоголиками, это не повод вводить такие радикальные меры, которые нас заведут в другой тупик», – пояснил политик.

«Поэтому, на мой взгляд, с помощью штрафов мы ничего не добьёмся. Я столько раз в жизни через это проходил, анализировал и понял уже более десяти лет назад – штрафами ничего не изменить. Можно добиться только через просвещение, убеждение, перенаправление мыслей в другое русло, создание условий для занятий спортом или чем-то ещё, но не через такие запреты», – отметил Зивтиньш.

Он подчеркнул, что процесс идёт в прямо противоположную сторону: маленьким магазинам становится невыгодно торговать, они закрываются раньше времени или вовсе разоряются. Люди понимают, что в этих магазинах больше нечего делать, перестают туда ходить – и появляются нелегальные точки. «Через это уже проходили – и Государственная полиция это проходила в конце 1990-х и начале 2000-х. Сейчас мы снова наступаем на те же грабли», – предупредил Зивтиньш.

«То же самое и с дорожным движением – нужно просвещать общество. Нельзя вот так, словно топором отсечь, и притвориться, что всё будет хорошо, что мы перестанем пить и станем самой красивой и самой милой нацией в мире. Так не будет. Нужно идти к этому постепенно, шаг за шагом. И, конечно, закон необходимо пересмотреть», – добавил политик.