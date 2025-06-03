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«Хотелось плакать»: почему уволился руководитель крупнейшей рижской больницы?

© LETA 3 июня, 2025 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Нормунд Станевич после двух лет работы подал заявление об уходе и покинул должность руководителя крупнейшей государственной больницы, которая была ему доверена до 2028 года. О том, что Станевича уважали как руководителя, свидетельствовала длинная очередь медиков у его кабинета, чтобы в последний рабочий день отблагодарить его цветами. По словам сотрудников больницы, ни одному председателю правления ранее такой чести не оказывали.

"Скажу честно, что это были самые насыщенные два года в моей профессиональной жизни. Было приятно наблюдать, как коллектив становится сильнее, как поддерживает друг друга и действительно становится сплоченным. Я не слишком эмоционален, но при прощании с сотрудниками было очень трудно говорить, хотелось плакать", - говорит бывший руководитель больницы.

Руководитель центра радиологии Восточной больницы Айна Кратовска заявила агентству ЛЕТА, что уход Станевича является "существенным шагом назад во всем развитии Восточной больницы", который повлияет и на персонал, и на пациентов. Летом в больнице планировалось перемещение пациентов Латвийского онкологического центра (ЛОЦ), чтобы начать его реконструкцию.

"Если ЛОЦ не реконструируют, то Восточная больница все еще останется на советском уровне", - говорит Кратовска. Главный маммолог больницы Илзе Эньгеле отмечает, что Станевич был первым руководителем, который действительно решал проблемы, регулярно посещал отделения больницы и сам оценивал ситуацию, интересовался, что можно улучшить.

"Осталось чувство несправедливости - в ситуации, когда предстоит столько сделать, нас лишили капитана корабля", - говорит врач.

Хорошо о работе Станевича отзывались и в Министерстве здравоохранения. Министр Хосам Абу Мери брал его как перспективного руководителя крупнейшего медицинского учреждения страны в поездки в США, Данию, Финляндию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, чтобы Станевич мог ознакомиться с лучшими зарубежными больницами.

Заявление об уходе Станевич подал, поскольку не видит возможностей для конструктивного сотрудничества с советом больницы, а также из-за различий в видении будущего развития здравоохранения. За несколько дней до этого он также решил сложить полномочия временного председателя совета больницы Страдиньша.

(Latvijas Avīze)

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