Цена вопроса 40 млн евро: страсти по «Олайнфарму»

Обвиняемыми по данному уголовному делу являются бывшие члены совета «Olainfarm», председатель правления «Prudentia» Карлис Крастиньш и управляющий по делу о несостоятельности, присяжный адвокат Харальдс Велмерс, бывший член правления SIA «Olmafarm» (на тот момент мажоритарный акционер «Olainfarm») Милана Белевича, а также представители чешской компании «Black Duck Invest» Тибор Бокорс и Войтекс Качена.

Согласно судебному календарю, размещенному на портале «Elieta.lv», Рижский городской суд начнет рассмотрение уголовного дела в устном порядке 9 сентября в 10:00. Заседание запланировано открытым.

Обвинения по делу предъявлены по статье 177, части 3 Уголовного кодекса, или по статье «Мошенничество», совершенное в крупном размере или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным сроком до трех лет или без такового.

Уголовное дело было возбуждено по факту событий, произошедших в ночь на 26 апреля 2021 года, когда уволенный член совета директоров Olmafarm Белевича подписала договор купли-продажи акций с чешской компанией Black Duck Invest о продаже всех акций Olainfarm. Государственная полиция возбудила уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «подделка документов» и «злоупотребление полномочиями».