Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

© LETA 29 декабря, 2025 20:35

LETA

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Эстонии цена на электроэнергию составила 44,99 евро за МВт-ч, что на 33% ниже, чем неделей ранее.

Разница в ценах на электроэнергию между странами Балтии сохранилась из-за того, что мощность межсистемного соединения Эстония-Латвия была снижена во время запланированных ремонтных работ с 23 декабря, которые продлятся до 1 января 2026 года.

Оптовые цены на электроэнергию в регионе Северных стран на прошлой неделе снизились, в основном благодаря увеличению доступности атомных электростанций (АЭС). В Балтийском регионе снижение цен было обусловлено увеличением выработки ветряных электростанций и тем, что вечером 20 декабря после ремонтных работ было полностью восстановлено межсистемное соединение "NordBalt" Литва-Швеция, обеспечив максимальную доступную мощность.

Цена в системе "Nord Pool" снизилась до 38,34 евро за мегаватт-час, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе.

Выработка ветровой энергии в регионе "Nord Pool" снизилась на 3%, в то время как в странах Балтии она выросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей. В скандинавских странах доступность АЭС на прошлой неделе выросла на 2% и составила 91%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9 149 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 10 015 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4% до 542 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 8% ниже, чем неделей ранее, и составило 138 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 3% до 169 ГВт-ч. Литва потребила 235 ГВт-ч, что на 1% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 6%, всего было произведено 360 ГВт-ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 25% ниже, чем на предыдущей неделе, и составила 100 ГВт-ч. В Эстонии производство сократилось на 28% и составило 75 ГВт-ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 28% до 185 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 72% в Латвии, 44% в Эстонии и 79% в Литве. В странах Балтии было произведено 66% потребленной в регионе электроэнергии.

