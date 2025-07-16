Холодное лето ударило по ресторанам: оборот упал на 30%, туристов — всё меньше

Особенно сильно пострадали заведения с летними террасами и те, что расположены у воды. Снижение выручки фиксируется как в Риге, так и в регионах. "Лето традиционно было временем накопления ресурсов на внесезонный период. Сейчас оно не оправдало ожиданий", — отметил Ензис.

Дополнительный удар по отрасли нанёс и слабый туристический поток. Количество ночёвок в гостиницах по сравнению с 2019 годом в Латвии сократилось на 26%, в то время как в Эстонии — лишь на 12%. "Риге и Латвии срочно нужен активный туристический маркетинг", — добавил он.

Цены на блюда в ресторанах не росли, однако из-за удорожания сырья и услуг предприниматели работают с меньшей прибылью. В условиях низкого спроса и высокой конкуренции ресторанная отрасль, по словам Ензиса, переживает один из самых сложных сезонов последних лет.