«Хлопья к завтраку в Латвии обложены особым налогом?» Разница цен в Латвии и во Франции удивляет

"В путешествии по Франции возник вопрос, не обложена ли еда для детей - хлопья к завтраку, всякие батончики - в Латвии каким-то налогом, почему она в 2-3 раза дороже, чем во Франции. По кофе, например, был обзор, что в Латвии дороже, но ведь и другие товары тоже дороже", - пишет он в соцсети "Х", добавив, впрочем, что овощи и фрукты в Латвии - "по выгодным ценам", во Франции они немного дороже.

А как отреагировала публика на его пост? Вот, например:

- И ведь находятся же до сих пор людишки, которые не понимают концепцию "цен свободы"...

- Ответ простой - картель, а Совет по конкуренции прикидывается, будто не видит.

- Наши торговцы - самые бедные в мире! Наши изготовители - тоже. Только те, кто выращивает [продукцию], самые "богатые".

- Если не можешь даже себе еды купить, зачем дети нужны.

- Есть овцы, можно стричь!

- Уже эвакуировался?

- Во Франции на эти товары ставка НДС ниже. К ним обычно применяется ставка для основных продуктов, это 5,5%, по сравнению с 21% в Латвии. Франция также очень специализирована на этих продуктах, у нее по-прежнему большой внутренний рынок для них и она много экспортирует.

- Если посмотреть в направлении Балкан - ВСЕ дешевле. Начиная с топлива (даже 55%) и вплоть до пива на пляже. Ссылки на регламенты ЕС не выдерживают критики. Доступность намного шире, только мы бежим впереди каждого регламента.

- Ради справедливости цены на мясо тоже укажите.

- Так и есть! В Латвии все дороже. Только потому, что живем в Латвии. Но это нормально. У латыша вообще нет времени, чтобы жить. Всю жизнь надо держаться. Ну и ты, старина, держись!

- Съезди в Испанию - ты будешь в шоке от цен. Жители Латвии предназначены для того, чтобы их доили, и доят потому, что крупные предприятия считают только прибыль. Прибыль запланирована, только покупателей становится меньше - так что ту же самую сумму нужно получить с меньшего числа людей. Вот так мы и платим все больше и больше... в то время как другие живут дешевле и лучше.