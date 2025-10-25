ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Судя по непрерывному потоку мрачных кадров, поступающих из Газы с 10 октября, с момента вступления в силу режима прекращения огня, ХАМАС, похоже, твердо намерен снова взять власть в секторе в свои руки.

На этих кадрах опять появившиеся на улицах боевики ХАМАС в масках избивают и убивают своих противников из числа палестинцев.

Расстрельные команды расправляются с поставленными на колени людьми. Это, по словам палачей, члены конкурирующих группировок — в частности, влиятельных кланов Газы.

Другим жертвам стреляют в ноги или избивают тяжелыми дубинками.

Как утверждает сотрудник одной гуманитарной организации, с которым нам удалось поговорить, некоторые из тех, с кем сейчас расправляется ХАМАС, входили в группировки, занимавшиеся мародерством и разворовывавшие гуманитарную помощь.

О том, что преступные группировки разворовывали помощь, говорили и представители ООН.

Пока все это далеко от картины, нарисованной в мирном плане президента США Дональда Трампа, в которой боевики ХАМАС сдают оружие, принимают амнистию, покидают Газу и передают контроль над сектором международным силам.

Сам президент Трамп поначалу демонстрировал двойственное отношение к жестокостями, которые творятся в Газе.

По пути в Израиль 13 октября он сказал, что США дали ХАМАС (признанному террористической организацией в США, Великобритании, Израиле и других странах) добро на восстановление порядка.

«Мы дали им разрешение на какое-то время», — сказал он журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

Через три дня он ужесточил риторику.

«Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, а это не входило в соглашение, — написал он в Truth Social, — у нас не останется выбора, кроме как войти в сектор и убить их».

Итак, каково же положение ХАМАС в нынешней ситуации в Газе?

Что ждет эту группировку после двух лет войны, которая привела к беспрецедентным страданиям ее собственного народа и смерти большинства ее ключевых фигур? И есть ли у нее вообще будущее?

«Ни закона, ни порядка»

Для многих жителей Газы, измученных двумя годами войны и непрекращающихся страданий, этот мрачный и тяжелый эндшпиль не стал неожиданностью.

Среди жителей Газы, с которыми мы разговаривали, включая сотрудников гуманитарных организаций, юристов, а также бывшего советника одного из лидеров ХАМАС, у каждого — свое мнение о том, насколько вероятно, что ХАМАС сложит оружие и откажется от власти. И вообще нужно ли ему сейчас это делать, учитывая ситуацию в секторе.

«Уже два года нет вообще ни закона, ни порядка, — говорит сотрудница гуманитарной организации Ханья Альджамаль, которая живет в Дейр-аль-Балахе, в центре сектора Газа. — Нам нужен кто-то, кто возьмет все под контроль».

«Как бы ХАМАС ни был непригоден для управления Газой, они все же лучше, чем банды», — считает Ханья.

«Пока есть люди, которые пытаются заменить собой закон, нам нужен кто-то, кто сможет припугнуть их и поставить их на место», — говорит доктор Юсеф, ныне возглавляющий аналитический центр в Газе и сохраняющий близость к руководству ХАМАС.

«Это займет время. Но не слишком много. Уже в течение месяца мы примем полицейские подразделения и солдат из Турции и Египта», — продолжает он, имея в виду международные силы стабилизации, предусмотренные мирным планом. В этот контингент могут войти военные из Египта, Турции и других стран.

«И вот тогда они [ХАМАС] сложат оружие», — обещает доктор Юсеф.

Другие жители Газы настроены более скептически. Некоторые вообще не верят, что ХАМАС откажется от власти или оружия. Один из них — Мумен аль-Натур, юрист из Газы, которого ХАМАС несколько раз бросал в тюрьму.

Он скрывается с июля, когда, по его словам, вооруженные люди из ХАМАС пришли в масках в его квартиру в Газе и приказали явиться на допрос в больницу аль-Шифа.

«ХАМАС посылает сигнал миру и президенту Дональду Трампу… что они не откажутся от власти и не сдадут оружие. Если бы я сейчас попал в руки ХАМАС, они бы убили меня на улице выстрелом в голову и сняли бы это на видео», — говорит он в одном из нескольких видео, которые он записал в своем тайном убежище в секторе Газа.

В стене позади него — пулевые отверстия.

«Это банда, а не правительство, — говорит он о ХАМАС. — Я не хочу, чтобы они оставались в Газе… Я не хочу, чтобы они были в правительстве, и я не хочу их видеть в правоохранительных органах. Я не хочу, чтобы их идеи распространялись в мечетях, на улицах или в школах».

«Остается доминирующим игроком в секторе Газа»

У аль-Натура есть свое представление о том, как может выглядеть Газа.

По его мнению, разрозненные группировки, которые сейчас подвергаются нападениям со стороны ХАМАС, могут быть интегрированы в новые структуры охраны правопорядка.

Однако это спорное предложение — учитывая то, что эти группировки преследуют разные цели, порой имеют темное прошлое и, в некоторых случаях, контактировали с израильской армией.

«Дело в том (и порой израильтянам очень трудно это признать), что ХАМАС все еще существует и остается доминирующим игроком в секторе Газа», — говорит Михаэль Мильштейн, бывший глава отдела по палестинским делам израильской военной разведки.

«Опираться на сомнительных игроков — кланы, банды, вооруженные группировки, многие из которых связаны с ИГИЛ (группировкой «Исламское государство», объявленной террористической и запрещенной в России и других странах — Би-би-си), многие из которых причастны к терактам в отношении Израиля — и рассматривать их как некую альтернативу ХАМАС — это иллюзия», — уверен Мильштейн.

Представители ХАМАС заявили, что группировка готова передать политический контроль над Газой. План Трампа по прекращению огня, который движение поддержало с оговоркой, предусматривает «временное переходное управление [сектором Газа] палестинским комитетом аполитичных профессиональных управленцев».

Но даже если группировка и готова отказаться от политической власти (в чем многие палестинцы и израильтяне пока сомневаются), убедить ее закаленных в боях бойцов сложить оружие — серьезный шаг для организации, чья власть даже и до войны, до октября 2023 года, в значительной степени держалась на силе оружия.

Подъем ХАМАС и его железная хватка

Чтобы начать отвечать на сложный вопрос о том, что может произойти с ХАМАС дальше, необходимо вернуться назад и разобраться, как именно он консолидировал власть в самом начале.

ХАМАС возник в 1980-х как радикальное ответвление египетского движения «Братья-мусульмане» и оппонент светской Организации освобождения Палестины (ООП), со временем превратился в радикальную вооруженную группировку и занялся убийствами мирных израильтян.

В самом начале Израиль тайно поддерживал ХАМАС, рассматривая его как полезный противовес ООП и ее доминирующей фракции ФАТХ, которую тогда возглавлял Ясир Арафат.

«Главным врагом был ФАТХ, — говорит Ами Аялон, бывший глава внутренней службы безопасности Израиля ШАБАК, — потому что именно они требовали создания палестинского государства».

Но в 1990-х и 2000-х годах, когда ХАМАС начал совершать теракты с участием смертников против израильтян, Израиль ответил серией операций по устранению лидеров движения.

Жестокая борьба за власть с ФАТХ привела к тому, что ХАМАС, победивший на выборах 2006 года, установил единоличный контроль над сектором Газа.

Последовали 18 лет правления ХАМАС, сопровождавшиеся военной и экономической блокадой со стороны Израиля и вспышками вооруженного конфликта в 2008–2009, 2012, 2014 и 2021 годах.

Хотя с октября 2023 года Израиль утверждает, что «ХАМАС — это ИГИЛ», до того правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху полагало, что ХАМАС не представляет стратегической угрозы.

«Его политика заключалась в управлении конфликтом, — объясняет Ами Аялон. — Он [Нетаньяху] говорил: мы не собираемся его решать и мы полностью против идеи двух государств, так что остается только разделять и властвовать».

С ХАМАС, контролирующим Газу, и Палестинской администрацией во главе с президентом Махмудом Аббасом, управляющей частью оккупированного израильтянами Западного берега, палестинцы оставались безнадежно разделенными, что позволяло Израилю говорить, что у него нет единого партнера для мирных переговоров.

«[Нетаньяху] сделал все, чтобы поддержать ХАМАС в Газе, — говорит господин Аялон. — Он позволил Катару отправить им […] более 1,5 миллиарда долларов».

Деньги из Катара официально предназначались для выплаты заработной платы госслужащим и поддержки беднейших семей, хотя руководители израильских спецслужб опасались, что они используются не по назначению.

«Директору „Шин Бет“ и главе „Моссада“ было ясно, что эти деньги пойдут на военную инфраструктуру», — добавляет Аялон.

Нетаньяху же доказывал, что перевод денег ХАМАС нужно разрешить и что они пойдут на помощь гражданскому населению.

ХАМАС всегда готовился к войне

Как беспощадно продемонстрировали события 7 октября, ХАМАС всегда готовился к войне. Особенно ярким свидетельством этого была построенная им разветвленная сеть тоннелей.

Тоннели уже использовались для организации атак на позиции израильской армии во время второго палестинского восстания, или «Интифады», начавшейся в 2000 году.

В 2006 году боевики ХАМАС использовали тоннель под границей с Израилем для нападения на военный пост возле Керем-Шалома, убив двух израильских солдат и похитив третьего, Гилада Шалита.

Его держали в плену пять лет и освободили в 2011 году в обмен на 1027 палестинских заключенных, включая Яхью Синвара, который впоследствии стал организатором атак ХАМАС в октябре 2023 года.

Со временем сеть тоннелей ХАМАС расширилась, в ней появились мастерские, оружейные производства и командные центры.

На развитие ситуации повлияли и события в регионе. В 2012 году, после падения ливийского диктатора Муаммара Каддафи и кратковременного прихода к власти «Братьев-мусульман» в Египте, ХАМАС получил возможность тайно ввезти в Газу высокотехнологичное оружие, включая снайперские винтовки и мобильные ракетные установки, а также оборудование для производства дальнобойных ракет.

Считается, что ХАМАС получил помощь от технических специалистов и боевиков, имеющих опыт прокладки тоннелей в таких местах, как Ливан и Ирак.

Ключевую роль сыграла и помощь Ирана, который рассматривал ХАМАС как естественную часть своей «Оси сопротивления», рыхлой коалиции вооруженных группировок на Ближнем Востоке, объединенных общей нелюбовью к Израилю и США.

В отчете Госдепартамента США за 2020 год говорилось, что Иран ежегодно передавал палестинским боевым группировкам, включая ХАМАС, около 100 миллионов долларов.

Сообщается, что отдельные тоннели уходили под землю на глубину до 70 метров, их строительство занимало годы и обходилось в десятки миллионов долларов на каждый. Они предназначались для защиты высокопоставленных командиров ХАМАС и размещения оружия дальнего действия.

Местный эксперт, хорошо знакомый с системой тоннелей в Газе, сказал Би-би-си, что общая ее стоимость составила примерно 6 миллиардов долларов.

Точные данные получить сложно, но считается, что разветвленная сеть тоннелей растянулась на целых 400 км. Длина сектора Газа — около 40 км, ширина — от пяти до 12 км.

Тоннели: проект, окутанный тайной

Открытые обсуждения тоннелей, их местоположения или стоимости могли обернуться для жителей Газы обвинениями в шпионаже, арестами и более тяжелыми последствиями. Но многие знали, что происходит.

Местные жители замечали характерные признаки: вывоз песка и глины, внезапно появляющиеся входы и техника, привозимая под покровом ночи.

То, что начиналось как ситуативный ответ на изоляцию Газы, за 30 лет превратилось в многоуровневый подземный промышленный и военный комплекс.

Со временем стало известно, что большая часть этой сети была скрыта под гражданской инфраструктурой Газы, включая больницы, школы и, в случае тоннеля с центром обработки данных ХАМАС, под штаб-квартирой Агентства ООН по оказанию помощи и трудоустройству (UNRWA) в городе Газа.

После 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251, подземная сеть также стала огромной подземной тюрьмой. Не всех заложников держали в тоннелях, но многих. Особенно по мере того, как война затягивалась.

Эли Шараби, один из самых известных заложников, был переведен из убежища в тоннель на 52-й день своего 491-дневного заключения.

«Они связывали нас веревками по рукам и ногам, — рассказал он Би-би-си в начале этого месяца. — Я время от времени терял сознание от боли. Один раз они сломали мне ребра».

К моменту освобождения в феврале он потерял более 30 килограммов.

ХАМАС использовал заложников как разменную монету, чтобы добиться прекращения огня или освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Пока продолжались переговоры об их судьбе, ХАМАС постепенно выдавал израильской общественности жестокую серию видеозаписей, часто показывая заложников в состоянии крайнего истощения.

Юсеф утверждает, что в конце концов внутреннее и внешнее давление заставило ХАМАС отказаться от этой стратегии.

«Катар, Египет и Турция, а также люди здесь, в лагерях для перемещенных, дали ясно понять лидерам ХАМАС, находящимся за пределами страны: хватит, это зашло слишком далеко».

Тем временем Израиль продолжает уничтожать все, что может, в сети туннелей, часто разрушая при этом жилые районы, находящиеся над ними.

И эта работа далека от завершения.

«Согласно публикациям оборонного ведомства, оценки говорят о повреждении от 25% до 40% тоннелей», — говорит Йехуда Кфир, израильский инженер-строитель и исследователь подземной войны из Университета Технион в Хайфе.

«Нет сомнений, что ХАМАС стремится восстановить инфраструктуру, включая тоннели, которые различными способами разрушал ЦАХАЛ».

Разгромленное руководство

Одно дело — восстановить тоннели. Совсем другое — вернуть к жизни саму организацию. После событий последних двух лет руководство ХАМАС разгромлено.

Израиль приложил огромные усилия в Газе, Иране, Ливане и Катаре, чтобы устранить ключевых политических и военных лидеров группировки.

От самых известных, международно узнаваемых лидеров, путешествовавших по миру, продвигая свои цели, до командиров батальонов в Газе — ХАМАС потерял почти всех значимых деятелей.

В июле 2024 года Израиль устранил влиятельного лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. Три месяца спустя его преемник, неуловимый Яхья Синвар, был убит в руинах дома в Рафахе.

Несмотря на потерю этих ключевых фигур и тысяч бойцов вооруженного крыла, группировка продолжала борьбу, привлекая новое поколение радикализированных молодых бойцов и распадаясь на мелкие ячейки, нацеленные на проведение партизанских атак по принципу «нанес удар и скрылся».

Но ХАМАС в октябре 2025 года — это бледная тень той организации, которая стояла за атаками 7 октября. Сегодняшние лидеры менее известны и, что важно, практически не имеют политического опыта.

55-летний Эззедин аль-Хаддад теперь стоит во главе военного совета из пяти человек, контролирующего вооруженное крыло ХАМАС, бригады имени Изз ад-Дина аль-Кассама.

За пределами Газы остатки политического руководства группировки включают Халеда Машаля (пережившего неудачное покушение со стороны Израиля в Иордании в 1997 году), Халиля аль-Хайю и Мухаммада Дарвиша.

Считается, что все они избежали гибели 9 сентября, когда израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дохе в Катаре, где проходила встреча по обсуждению последних предложений США о прекращении огня.

ХАМАС «устал от войны»

Несмотря на продолжающееся насилие в Газе, бывший советник ХАМАС Ахмед Юсеф утверждает, что группировка устала от войны.

Не упоминая напрямую события 7 октября, он называет причину конфликта «ужасной ошибкой» и говорит, что необходим «иной подход».

«Я разговариваю со многими из них, и они говорят, что больше не заинтересованы в управлении Газой», — говорит он.

«Но в ХАМАС состоит более 100 000 человек, и эти люди никуда не исчезнут».

Он предполагает, что ХАМАС стремится изменить свой имидж, чтобы продолжить участие в политической жизни. Этот процесс он сравнивает с трансформацией АНК — из партизанского сопротивления к политическому лидерству в Южной Африке после апартеида.

«Если бы выборы прошли завтра, — говорит он, — я уверен, что ХАМАС появился бы под другим именем, чтобы создать впечатление более мирной организации, готовой участвовать в политической жизни».

«Насилие не будет частью [повестки] ни одной политической партии».

Мильштейн сомневается. «Даже если в Газе появится новый местный режим, за кулисами, конечно же, ХАМАС останется доминирующей силой», — утверждает он.

Разоружение, по его словам, еще менее вероятно. Он прогнозирует новую войну в Газе в течение ближайших пяти лет.

Но Ами Айялон, бывший глава ШАБАК, считает, что Израилю следует искать иной способ борьбы с врагом.

«Если мы не победим идеологию, они будут преуспевать», — говорит он. «Единственный способ победить идеологию — это создать и представить палестинскому и израильскому народу новую перспективу. Перспективу двух государств».

На данный момент такой перспективы не существует, что, возможно, делает прогноз Мильштейна более вероятным, чем видение общего будущего Ами Айялона.

Но на сколько бы ни был ослаблен ХАМАС, он далеко не исчерпал себя.

Так или иначе, Израилю, возможно, еще долго придется с ним считаться.