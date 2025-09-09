Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Губит людей не пиво: бизнес в шоке от новых правил продажи алкоголя

© LETA 9 сентября, 2025 15:06

Бизнес 0 комментариев

Изменения в законе об обороте алкогольных напитков, скорее всего, не снизят потребление алкоголя в Латвии, а создадут дополнительные трудности для торговцев и производителей, прогнозируют представители отрасли.

Согласно закону, с 1 августа этого года алкогольные напитки с понедельника по субботу можно купить с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00. Также поправки ограничивают рекламу и маркетинг алкогольной продукции.

Однако Латвийская ассоциация алкогольной отрасли отмечает, что в новых ограничениях на торговлю алкоголем не было необходимости, поскольку проблема - не количество потребляемого алкоголя на душу населения, которым оперируют политики, а культура его употребления той частью общества, которая употребляет алкоголь чрезмерно и бесконтрольно. Ограничения на время продажи спиртного не снижают потребление, а побуждают людей делать запасы, отмечает исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.

С ним согласна и Кристине Сакне, руководитель по работе с клиентами "Aldaris". Она отмечает, что ограничения введены недавно, поэтому пока сложно оценивать их влияние на рынок.

"Чтобы достичь цели и не навредить легальному алкогольному рынку, важно, чтобы правила были основаны на исследованиях, опыте других стран и реальных данных. Возможно, по некоторым категориям объемы продаж снизятся, но это будет зависеть и от того, как изменятся привычки потребителей и рынок в целом. Большое значение будет иметь также ценовая стратегия мест торговли и их коммуникация с покупателями. Пока для нас как для производителя изменения создают только дополнительное бремя и риски", - сказала Сакне.

В свою очередь совладелица "Sabiles Sidrs" Байба Цирцене отмечает, что больше всего беспокоит не ограничение времени торговли, а прямое вмешательство государства в предпринимательскую деятельность.

(Dienas Bizness)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

