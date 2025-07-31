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Грязно и небезопасно: выгул собак на юрмальских пляжах летом не разрешили

Редакция PRESS 31 июля, 2025 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума в четверг не поддержала коллективное предложение, в котором предлагалось разрешить прогулки с домашними животными на определённом участке городского пляжа круглый год.

Хотя инициативу поддержали 1569 человек, из которых, по данным Управления по делам гражданства и миграции, только 309 соответствуют статусу подписанта, самоуправление, оценив разделённое мнение общества, санитарные и безопасностные требования, а также условия статуса курорта, пришло к выводу, что такое разрешение недопустимо.

В думе подчёркивают, что ещё 30 мая 2024 года она частично поддержала аналогичную инициативу, установив, что с собакой на поводке можно находиться на пляже с 1 ноября по 31 марта. В этот период было зафиксировано увеличение загрязнения и нарушений.

Кроме того, Министерство здравоохранения указало на риски загрязнения и возможное распространение инфекций, а Министерство экономики подчеркнуло важность чистой среды для сохранения статуса курорта.

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