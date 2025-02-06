Грипп и пневмония шагают по стране: чаще всего болеют дети

На прошлой неделе показатель заболеваемости гриппом составил 352,8 случая на 100 000 жителей, что значительно выше по сравнению с 225,2 случаями на предыдущей неделе. Клинический диагноз гриппа был поставлен 246 пациентам, что на 89 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, также увеличилась заболеваемость пневмонией. В общей сложности было зарегистрировано 111 случаев пневмонии, что на 14 больше по сравнению с предыдущей неделей. Врачи также диагностировали другие острые инфекции верхних дыхательных путей у 1109 человек.

Среди регионов наибольшая интенсивность гриппа была зафиксирована в Гулбенском крае, также случаи заболевания наблюдались в Екабпилсском крае, Елгаве, Лиепае, Риге, Даугавпилсе, Резекне и Валмиерском крае.

ЦПКЗ сообщает о четырех смертельных случаях среди пациентов с подтвержденным диагнозом гриппа. Все умершие были старше 50 лет и имели хронические заболевания.

С начала сезона в Латвии зарегистрировано 1064 случая гриппа, и, по данным ЦПКЗ, заболеваемость пневмонией в этом сезоне как минимум в два раза выше, чем в предыдущие годы.

Что касается коронавирусной инфекции, то заболеваемость «Covid-19» осталась на уровне предыдущей недели. Лабораторно было подтверждено 37 случаев, что на семь меньше, чем неделю ранее. Госпитализация понадобилась 38 пациентам с «Covid-19», и на данный момент в больницах находятся 69 пациентов с этим диагнозом, при этом 29 из них являются основными случаями заболевания.

На прошлой неделе также были зарегистрированы два случая смерти от «Covid-19».