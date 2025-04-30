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Гражданин Китая стал единоличным владельцем популярной сети латвийских магазинов

© LETA 30 апреля, 2025 15:28

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Гражданин Китая Хоу Люхунь стал единоличным владельцем компании SIA «FP LV», оператора сети магазинов «Fix Price», сообщает «Firmas.lv».

Изменения в Реестре предприятий были зарегистрированы 29 апреля.

Ранее единоличным владельцем компании была гражданка Эстонии Елена Энаева.

Мария Срослова, менеджер по маркетингу FP LV, рассказала, что компании удалось привлечь китайского инвестора, который выкупил 100% капитала у предыдущего владельца. Однако компания не раскрыла сумму сделки.

Срослова подчеркнула, что новый владелец видит потенциал и заинтересован в развитии за счет экспансии в страны Балтии.

«FP LV» была зарегистрирована в 2016 году, уставной капитал компании составляет 81 601 евро. В 2023 году оборот компании составил 21,555 млн евро, а убыток — 812 195 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

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