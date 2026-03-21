Готовьтесь – вводится новый «налог», который затронет путешественников

Как поясняют туроператоры, стоимость зависит от продолжительности и расстояния перелета — в некоторых случаях она может достигать 82 евро на человека.

Экономисты прогнозируют, что до окончания войны ждать более дешевых поездок не стоит.

Жительницы Вильнюса Люда и Агне делятся своим опытом — они решили отдохнуть на солнечной Мальте 4 дня.

Женщины говорят, что заплатили около 300 евро за поездку за границу, но заметили, что путешествия становятся все дороже.

Тем временем один туроператор уже повышает цены на зарубежные поездки, требуя от путешественников, купивших туры до 8 марта, доплату — так называемый «топливный налог».

Решение принял литовский туроператор Tez Tour, и налог вводится по 17 направлениям — для поездок с датой начала с 30 марта по 31 декабря. Топливный налог, поясняет туроператор, составляет от 30 до 82 евро.

Например, больше всего заплатят те, кто летит на Тенерифе — дополнительно 82 евро. Те, кто покупает билеты на Мадейру в Португалии — 72 евро. Те, кто едет в Болгарию, заплатят меньше всего — дополнительно «всего» 30 евро.

«Цены были рассчитаны исходя из продолжительности полета и фактически полученных авиационных топливных налогов», — комментирует Инга Аукштуолите, представитель TezTour в Литве.

«Я уверена, что в ближайшем будущем мы услышим о других туроператорах, принимающих аналогичные решения», — говорит Милда Плепите-Райнене, генеральный директор Литовской ассоциации туризма.

И прогнозы сбылись — всего через несколько дней после TezTour, Novaturas также объявила своим клиентам о топливном налоге — дополнительных суммах от 43 до 71 евро. Это касается клиентов, купивших билеты до 12 марта.

В этом случае компания решила вводить топливный налог постепенно, начиная с поездок в апреле.

«При необходимости топливный налог будет введен в мае или позже», — говорит Иева Гальвидиене, руководитель Novaturas Lithuania.

Экономисты говорят, что путешествия подорожают почти на 50 процентов из-за повышения цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

«Рынок находится в состоянии стресса, он реагирует на новости, поток новостей очень высок, и неопределенность также очень высока.

Минимальная цена, которая может быть достигнута, составляет 90 долларов США за баррель. Однако максимальная цена может составить около 120 долларов США за баррель», — комментирует Александр Изгородин, экономист литовского банка «Цитаделе».

По данным Службы защиты прав потребителей, законодательство предусматривает, что туроператор может повысить цену в связи с ростом цен на топливо.

Служба уже получила вопросы от клиентов по этому поводу: «Вопрос в том, может ли цена вырасти, является ли топливо достаточной причиной, и мы отвечаем: да. Это достаточная причина, поскольку Гражданский кодекс предусматривает такое условие», — поясняет Года Алексайте, директор Литовской службы защиты прав потребителей.

Служба защиты прав потребителей подчеркивает, что такие условия должны быть указаны в договоре с туроператором. Однако, по мнению экспертов, если цены на топливо снижаются, потребители имеют право на снижение цены — если в настоящее время вводится топливный налог, но через некоторое время топливо дешевеет, путешественник имеет право добавить его, пересчитать на меньшую сумму, так что это не какой-то окончательный процесс, в котором повышение останется неизменным.

Тем не менее, экономисты прогнозируют, что цены на туристические услуги будут продолжать расти на целых 10 процентов. И они точно не станут дешевле, по крайней мере, до окончания войны на Ближнем Востоке или до тех пор, пока не станет ясно, что Ормузский пролив освобожден.