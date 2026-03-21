Готовьтесь – вводится новый «налог», который затронет путешественников

Редакция PRESS 21 марта, 2026 10:23

Путешествия за границу становятся все дороже — война на Ближнем Востоке и рекордно высокие цены на нефть вынуждают некоторых туроператоров вводить так называемый «топливный налог», пишет nra.lv со ссылкой на «tv3.lt».

Как поясняют туроператоры, стоимость зависит от продолжительности и расстояния перелета — в некоторых случаях она может достигать 82 евро на человека.

Экономисты прогнозируют, что до окончания войны ждать более дешевых поездок не стоит.

Жительницы Вильнюса Люда и Агне делятся своим опытом — они решили отдохнуть на солнечной Мальте 4 дня.

Женщины говорят, что заплатили около 300 евро за поездку за границу, но заметили, что путешествия становятся все дороже.

Тем временем один туроператор уже повышает цены на зарубежные поездки, требуя от путешественников, купивших туры до 8 марта, доплату — так называемый «топливный налог».

Решение принял литовский туроператор Tez Tour, и налог вводится по 17 направлениям — для поездок с датой начала с 30 марта по 31 декабря. Топливный налог, поясняет туроператор, составляет от 30 до 82 евро.

Например, больше всего заплатят те, кто летит на Тенерифе — дополнительно 82 евро. Те, кто покупает билеты на Мадейру в Португалии — 72 евро. Те, кто едет в Болгарию, заплатят меньше всего — дополнительно «всего» 30 евро.

«Цены были рассчитаны исходя из продолжительности полета и фактически полученных авиационных топливных налогов», — комментирует Инга Аукштуолите, представитель TezTour в Литве.

«Я уверена, что в ближайшем будущем мы услышим о других туроператорах, принимающих аналогичные решения», — говорит Милда Плепите-Райнене, генеральный директор Литовской ассоциации туризма.

И прогнозы сбылись — всего через несколько дней после TezTour, Novaturas также объявила своим клиентам о топливном налоге — дополнительных суммах от 43 до 71 евро. Это касается клиентов, купивших билеты до 12 марта.

В этом случае компания решила вводить топливный налог постепенно, начиная с поездок в апреле.

«При необходимости топливный налог будет введен в мае или позже», — говорит Иева Гальвидиене, руководитель Novaturas Lithuania.

Экономисты говорят, что путешествия подорожают почти на 50 процентов из-за повышения цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

«Рынок находится в состоянии стресса, он реагирует на новости, поток новостей очень высок, и неопределенность также очень высока.

Минимальная цена, которая может быть достигнута, составляет 90 долларов США за баррель. Однако максимальная цена может составить около 120 долларов США за баррель», — комментирует Александр Изгородин, экономист литовского банка «Цитаделе».

По данным Службы защиты прав потребителей, законодательство предусматривает, что туроператор может повысить цену в связи с ростом цен на топливо.

Служба уже получила вопросы от клиентов по этому поводу: «Вопрос в том, может ли цена вырасти, является ли топливо достаточной причиной, и мы отвечаем: да. Это достаточная причина, поскольку Гражданский кодекс предусматривает такое условие», — поясняет Года Алексайте, директор Литовской службы защиты прав потребителей.

Служба защиты прав потребителей подчеркивает, что такие условия должны быть указаны в договоре с туроператором. Однако, по мнению экспертов, если цены на топливо снижаются, потребители имеют право на снижение цены — если в настоящее время вводится топливный налог, но через некоторое время топливо дешевеет, путешественник имеет право добавить его, пересчитать на меньшую сумму, так что это не какой-то окончательный процесс, в котором повышение останется неизменным.

Тем не менее, экономисты прогнозируют, что цены на туристические услуги будут продолжать расти на целых 10 процентов. И они точно не станут дешевле, по крайней мере, до окончания войны на Ближнем Востоке или до тех пор, пока не станет ясно, что Ормузский пролив освобожден.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

