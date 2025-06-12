Госконтроль обещает следить за ситуацией в Резекне после возвращения Барташевича

По его словам, у Резекненского муниципалитета остаются актуальные рекомендации, связанные с аудитом Госконтрроля, проведенным в 2023 году, который выявил ряд нарушений в бюджетном процессе. Одна из рекомендаций касалась централизации бухгалтерии.

"Мы уделим Резекне дополнительное внимание", - подчеркнул представитель Госконтроля.

Одним из способов обратить внимание на самоуправление является аудит управления муниципальными бюджетами, который планируется начать осенью. Ожидается, что Резекненское самоуправление также будет включено в этот аудит. Эрдманис сказал, что это произойдет "не столько из-за возвращения политического руководства", сколько потому, что в самоуправлении уже были выявлены риски.

Список Барташевича на выборах в самоуправление города Резекне 7 июня набрал более половины голосов, или 50,55 %, что обеспечит ему восемь мест и большинство в думе.