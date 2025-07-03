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Гораздо больше 40 человек: министерства обещают масштабные сокращения сотрудников

© LETA 3 июля, 2025 11:31

Новости Латвии 0 комментариев

Сокращение численности сотрудников Министерства финансов в следующем году планируется значительно больше, чем 40 сотрудников, о которых объявило Министерство экономики, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 в четверг.

«Министерство финансов также очень серьезно планирует сократить численность сотрудников в ведомстве», — сказал Ашераденс, не раскрывая конкретных цифр, отметив лишь, что сокращение численности сотрудников Министерства финансов будет значительно больше, чем 40 сотрудников, объявленных ранее.

Более конкретная информация, по словам министра финансов, будет озвучена при обсуждении следующего государственного бюджета.

Министр финансов также подчеркнул, что в следующем году численность работников будет сокращена во всем государственном секторе.

Уже сообщалось, что отраслевые министерства должны были представить предложения по сокращению расходов на 150 миллионов евро к июлю.

В понедельник, 30 июня, Ашераденс проинформировал премьер-министра Эвику Силиню, что отраслевые министерства выполнили задачу, поставленную правительством, представив в общей сложности 250 предложений по сокращению расходов в целях повышения эффективности государственного сектора, укрепления фискальной устойчивости государства и одновременного сокращения административных расходов.

В соответствии с графиком разработки бюджета на 2026 год информационный отчет о сокращении и пересмотре расходов будет представлен в Кабинет Министров до 19 августа.

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