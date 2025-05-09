«Голос Америки» станет ретранслятором протрамповского СМИ

Американская радиокомпания "Голос Америки" (Voice of America, VOA) возобновит работу и начнет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN), который целиком поддерживает политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в соцсети Х в среду, 7 мая, Кэри Лэйк, назначенная в марте Трампом на должность старшей советницы Агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA.

"Агентство по глобальным медиа с радостью объявляет о партнерстве с OAN с целью предоставления услуг новостной ленты для сетей USAGM, включая Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Martí и Voice of America (VOA)", - говорится в сообщении Лэйк. Ранее она была назначена Трампом и на пост главы "Голоса Америки", хотя это решение еще должно быть одобрено Международным консультативным советом по вещанию.

По словам Кэри Лэйк, OAN предоставит "Голосу Америки" свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. "Это огромная выгода для американских налогоплательщиков, которые являются единственным источником финансирования новостных агентств USAGM, вещающих только для международной аудитории", - написала она, добавив, что ищет способы сэкономить деньги налогоплательщиков "каждый день". Владелец OAN бизнесмен Чарльз Херринг в тот же день подтвердил газете Washington Post информацию о предоставлении контента "Голосу Америки".

Вещание "Голоса Америки" в оригинальном виде не возобновлялось

Федеральный апелляционный суд США по округу Колумбия 3 мая приостановил действие постановления об отмене указа Трампа о закрытии VOA. Тем не менее суд обязал администрацию Трампа обеспечить "законодательно необходимый" уровень вещания "Голоса Америки". За день до этого международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила, что получила от Минюста США электронное письмо, согласно которому сотрудники "Голоса Америки" смогут снова приступить к работе уже на следующей неделе. Кроме того, там также говорилось, что учетные записи сотен сотрудников VOA якобы повторно активированы.

"Голос Америки" прекратил вещание в ночь на 16 марта, после того как американский президент распорядился провести радикальные сокращения в USAGM, отвечающем за финансирование американских иновещательных СМИ. Более 1300 сотрудников VOA были отправлены в бессрочные отпуска. Ранее Белый дом обвинил "Голос Америки" в распространении "радикальной пропаганды" и заявил, что налогоплательщики "больше не будут за это платить".

К закрытию радиостанции призывал и глава созданного Трампом Департамента государственной эффективности (DOGE) миллиардер Илон Маск, который до этого сократил примерно 100 тысяч госслужащих в стране. В Конгрессе США в свою очередь ранее постановили, что работа этой радиостанции является обязательной, и запретили прекращение ее финансирования без согласия законодательного органа.