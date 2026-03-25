Голод! Рост цен! Волны мигрантов! Фермеры без удобрений и топлива истерят и пророчат

По оценке Лаздиньша, затраты на посевы в Латвии уже достигли 1000–1200 евро за гектар. Снижение акциза на дизель даёт экономию около 5 евро на гектар — это, по его оценке, скорее символический шаг, чем реальная помощь.

Лаздиньш отметил, что правительству следует временно отменить плату за хранение топливных резервов в размере 8 центов за литр, а также отказаться от требования по добавлению биотоплива с 1 апреля. В противном случае цена дизеля может вырасти ещё как минимум на 3,3 цента за литр.

Он подчеркнул, что впервые за последние 20 лет уже до начала посевной видно: производственные затраты превышают возможные доходы даже при оптимистичных прогнозах урожайности.

Фермеры по всей Европе, по его словам, уже планируют оставлять часть полей необработанными. В Латвии площадь таких земель может утроиться. При негативном сценарии к августу аграрии могут начать массово отказываться от обработки, поскольку каждый гектар будет приносить убытки.

Лаздиньш также предупредил о риске глобального продовольственного дефицита к 2027 году, что может привести к росту цен и усилению миграционных потоков в более богатые страны, включая ЕС.

Он обратил внимание на рост цен на удобрения: если ранее тонна азотных удобрений стоила около 300 евро, то сейчас — до 500 евро. Дополнительное давление создаёт климатический налог ЕС, который увеличивает стоимость ещё на 70–150 евро за тонну.

При этом, по его словам, ряд стран уже вводит масштабные меры поддержки. В частности, Испания планирует направить 877 млн евро на компенсации, включая 20 центов на литр топлива, а Греция — 300 млн евро. Аналогичные программы готовят и другие страны ЕС.

Лаздиньш подчеркнул, что латвийские фермеры ожидают от правительства более активной позиции на уровне ЕС, включая пересмотр ряда инициатив «зелёного курса», которые увеличивают себестоимость производства.