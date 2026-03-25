Голод! Рост цен! Волны мигрантов! Фермеры без удобрений и топлива истерят и пророчат

Редакция PRESS 25 марта, 2026 15:40

Важно 0 комментариев

Резкий рост цен на удобрения и топливо может привести к подорожанию продуктов и даже новой миграционной волне, заявил агентству LETA глава правления «Земниеку саэйма» Юрис Лаздиньш. По его словам, без срочных решений на уровне ЕС последствия будут системными.

По оценке Лаздиньша, затраты на посевы в Латвии уже достигли 1000–1200 евро за гектар. Снижение акциза на дизель даёт экономию около 5 евро на гектар — это, по его оценке, скорее символический шаг, чем реальная помощь.

Лаздиньш отметил, что правительству следует временно отменить плату за хранение топливных резервов в размере 8 центов за литр, а также отказаться от требования по добавлению биотоплива с 1 апреля. В противном случае цена дизеля может вырасти ещё как минимум на 3,3 цента за литр.

Он подчеркнул, что впервые за последние 20 лет уже до начала посевной видно: производственные затраты превышают возможные доходы даже при оптимистичных прогнозах урожайности.

Фермеры по всей Европе, по его словам, уже планируют оставлять часть полей необработанными. В Латвии площадь таких земель может утроиться. При негативном сценарии к августу аграрии могут начать массово отказываться от обработки, поскольку каждый гектар будет приносить убытки.

Лаздиньш также предупредил о риске глобального продовольственного дефицита к 2027 году, что может привести к росту цен и усилению миграционных потоков в более богатые страны, включая ЕС.

Он обратил внимание на рост цен на удобрения: если ранее тонна азотных удобрений стоила около 300 евро, то сейчас — до 500 евро. Дополнительное давление создаёт климатический налог ЕС, который увеличивает стоимость ещё на 70–150 евро за тонну.

При этом, по его словам, ряд стран уже вводит масштабные меры поддержки. В частности, Испания планирует направить 877 млн евро на компенсации, включая 20 центов на литр топлива, а Греция — 300 млн евро. Аналогичные программы готовят и другие страны ЕС.

Лаздиньш подчеркнул, что латвийские фермеры ожидают от правительства более активной позиции на уровне ЕС, включая пересмотр ряда инициатив «зелёного курса», которые увеличивают себестоимость производства.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Важно

Эксклюзив

Важно

Важно 0 комментариев

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Важно 0 комментариев

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Важно 0 комментариев

 

 

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

Животные 0 комментариев

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Важно 0 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Важно 0 комментариев

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Мир 0 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

