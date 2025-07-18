Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

Год условно и миллионы евро штрафа: 23 гражданам Украины назначили наказание за подпольное производство сигарет

© LETA 18 июля, 2025 20:33

Важно 0 комментариев

Valsts policija

Сегодня Латгальский районный суд утвердил заключённые с прокурорами соглашения о признании вины и наказании по уголовному делу о незаконном производстве, хранении и перевозке табачных изделий в крупном размере, а также о незаконном использовании товарных знаков в крупном размере. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от девяти месяцев до одного года, а также лишение права осуществлять коммерческую деятельность в сфере оборота подакцизных товаров на два года. Кроме того, решено солидарно взыскать с обвиняемых компенсацию имущественного ущерба в пользу государства в размере 25 миллионов евро и компенсацию ущерба владельцам товарных знаков на сумму в несколько миллионов евро. Им также предстоит возместить процессуальные расходы государства за предоставленную юридическую помощь.

Все участники организованной группы — граждане Украины. Каждый из них выполнял свои обязанности согласно заранее определённому распределению: работал на линии по производству сигарет, занимался упаковкой продукции и поддержанием порядка в цехе. Для производства и хранения табачных изделий использовалось одно из зданий в Лудзе, которое было выявлено Государственной пограничной охраной в декабре 2024 года. В общей сложности было изъято более 129 миллионов сигарет и 45 364 килограмма механически измельчённого табака.

Понимая, что у них нет разрешения на использование товарных знаков, принадлежащих нескольким компаниям, обвиняемые, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно их использовали. Этим были нарушены законные права и интересы владельцев товарных знаков.

Учитывая тяжесть, характер и вред, причинённый преступлением, роль обвиняемых в составе организованной группы, их личности, а также тот факт, что они полностью признали свою вину и воспользовались правом на сотрудничество (что выразилось в выборе упрощённой процедуры), прокуроры заключили с обвиняемыми соглашения о признании вины и наказании, которые затем были утверждены судом.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 19.07.2025
Японская философия: управляем своей жизнью
Sfera.lv 8 часов назад
Такое кино! «Балерина» — пляски с огнеметами на фоне разрухи
Bitnews.lv 8 часов назад
Поколение Z: дорогие мои старики…
Sfera.lv 8 часов назад
В Латвии могут сократить до трети автобусных маршрутов
Bitnews.lv 9 часов назад
Лайма Вайкуле: «Язык ни при чём»
Bitnews.lv 9 часов назад
Опасный сезон на воде в разгаре
Bitnews.lv 9 часов назад
Таксисты против Bolt: латвийская отрасль жалуется на монополию
Bitnews.lv 10 часов назад
Латвия: пустырей несчесть, а места нету…
Sfera.lv 13 часов назад

В Деревне Санта-Клауса + 32. Санта вспотел!

Важно 22:07

Важно 0 комментариев

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

Читать
Загрузка

«Нервы не выдерживают!». Водители грузовиков регулярно таранят дом по улице Валгума

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Читать

«Ребята были трудолюбивые, но позже их выслали». Регионы пытаются решить проблему нехватки рабочих

Бизнес 21:32

Бизнес 0 комментариев

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

Читать

В Эстонии рост смертей от синтетических опиоидов. Почти все нитазены поступают из Латвии

ЧП и криминал 21:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Читать

В субботу в Латвии жара!

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Бюджетная бомба Франции: Европа в шаге от долгового кризиса» — Politico

Мир 20:57

Мир 0 комментариев

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Читать