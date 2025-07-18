Год условно и миллионы евро штрафа: 23 гражданам Украины назначили наказание за подпольное производство сигарет

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от девяти месяцев до одного года, а также лишение права осуществлять коммерческую деятельность в сфере оборота подакцизных товаров на два года. Кроме того, решено солидарно взыскать с обвиняемых компенсацию имущественного ущерба в пользу государства в размере 25 миллионов евро и компенсацию ущерба владельцам товарных знаков на сумму в несколько миллионов евро. Им также предстоит возместить процессуальные расходы государства за предоставленную юридическую помощь.

Все участники организованной группы — граждане Украины. Каждый из них выполнял свои обязанности согласно заранее определённому распределению: работал на линии по производству сигарет, занимался упаковкой продукции и поддержанием порядка в цехе. Для производства и хранения табачных изделий использовалось одно из зданий в Лудзе, которое было выявлено Государственной пограничной охраной в декабре 2024 года. В общей сложности было изъято более 129 миллионов сигарет и 45 364 килограмма механически измельчённого табака.

Понимая, что у них нет разрешения на использование товарных знаков, принадлежащих нескольким компаниям, обвиняемые, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно их использовали. Этим были нарушены законные права и интересы владельцев товарных знаков.

Учитывая тяжесть, характер и вред, причинённый преступлением, роль обвиняемых в составе организованной группы, их личности, а также тот факт, что они полностью признали свою вину и воспользовались правом на сотрудничество (что выразилось в выборе упрощённой процедуры), прокуроры заключили с обвиняемыми соглашения о признании вины и наказании, которые затем были утверждены судом.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.