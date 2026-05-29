Глухарь-Глухарь, я — Орёл! Новые названия национальных электричек

Инициатива реализуется совместно с Latvijas valsts meži и призвана популяризировать природу страны, а также мотивировать жителей чаще пользоваться экологичным транспортом и путешествовать по Латвии.

Внутри поездов также разместили карты с природными маршрутами и местами отдыха рядом с железнодорожными станциями. Например, пассажирам маршрута Рига — Айзкраукле предлагают посетить Скриверский дендрологический парк.

Названия для поездов подбирали эксперты Latvijas valsts meži, ориентируясь на характерные для Латвии деревья, птиц и животных.

Ранее свои имена уже получили первые четыре электропоезда — Bite («пчела»), Apodziņš («сыч»), Priede («сосна») и Egle («ель»). Всего названия планируется дать всем 32 новым электропоездам Vivi.