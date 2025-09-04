Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теперь тепло подешевеет? Глава «Ригас силтумс» отстранён от должности

© LETA 4 сентября, 2025 09:42

Новости Латвии 0 комментариев

 Совет АО "Rīgas siltums" выразил недоверие председателю правления Илварсу Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения проекта тарифа на теплоснабжение в столице, сообщается на странице предприятия в твиттере.

Петерсонс освобожден от должности с сегодняшнего дня.

Как пояснил совет, изменения в проекте тарифа были достигнуты только после того, как вопрос был актуализирован в публичном пространстве, а также благодаря активному вмешательству совета и акционеров, в результате чего удалось снизить его прирост.

Как сообщалось, Министерство экономики также намерено предложить освободить от должностей председателя совета АО "Rīgas siltums" и его заместителя. Об этом министр экономики Виктор Валайнис заявил в социальных сетях.

Минэкономики предложит Рижской думе созвать собрание акционеров "Rīgas siltums", чтобы рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя совета Евгений Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша.

Министр заявил, что совет "Rīgas siltums" и его руководство должны взять на себя ответственность за работу предприятия.

Как сообщалось, с осени "Rīgas siltums" планировало повысить тариф на теплоснабжение с учетом компонента непредвиденных расходов в размере 2,05 евро на 21,5% - до 90,15 евро за мегаватт-час, что вызвало недовольство общества и критику со стороны Минэкономики. В настоящее время конечный тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за мегаватт-час составляет 74,17 евро.

В результате пересмотра прирост тарифа c 1 октября удалось снизить до 11,9%, и он составит 83,01 евро за мегаватт-час, а без учета коррекции его прирост составит 4,1% - до 80,96 евро за мегаватт-час.

Как сообщили в Минэкономики, меньший прирост тарифа по сравнению с изначально планируемым стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене ниже утвержденного тарифа производства теплоэнергии, а также оптимизация рынка теплоэнергии, что позволит снизить закупочную цену теплоэнергии, получаемый из биотоплива, и максимально использовать остаточное тепло.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что достичь меньшего повышения тарифа, чем планировалось, стало возможным благодаря участию всех сторон. Минэкономики является акционером не только "Rīgas siltums", но и АО "Latvenergo" - одного из независимых поставщиков теплоэнергии, и найти возможности снизить прирост тарифа удалось благодаря переговорам.

Оборот концерна "Rīgas siltums" в первом полугодии финансового года, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль выросла на 31,7% до 33,38 млн евро.

Оборот материнской компании "Rīgas siltums" в этот период составил 189,25 млн евро, что на 21,8% меньше, а прибыль снизилась на 12% до 22,465 млн евро.

"Rīgas siltums" является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% его капитала принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", 0,005% - "Latvenergo".

 

