Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 20:32

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Министр обороны США Пит Хегсет призвал американское военное командование готовиться к возможной войне. "С этого момента единственной миссией воссозданного министерства войны является вести войну, готовиться к войне и готовиться к победе", - заявил глава Пентагона во вторник, 30 сентября, на встрече с высшим командованием армии страны на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

"Те, кто хотят мира, должны готовиться к войне"

Хегсет пояснил, что подготовка к возможным вооруженным конфликтам необходима не потому, что США хотят войны, а потому, что они любят мир. "Никто не хочет войны", но те, кто хотят мира, должны готовиться к войне, добавил он.

Выступая на встрече, Хегсет и после него президент США Дональд Трамп заявили о необходимости идеологического разворота в американской армии после "десятилетий упадка". "Мы возродим дух воина", - заявил Трамп. Американский лидер напомнил военачальникам о прежних военных периодах. "Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли все между ними и до них", - указал он.

Хегсет также подтвердил отмену всех программ в сфере равенства и борьбы с дискриминацией в армии. Повышения в чинах на основании цвета кожи и пола он назвал "идеологическим мусором". "Если это означает, что женщины не подходят для выполнения некоторых боевых задач, то это так и будет", - указал глава Пентагона.

Трамп инициировал переименование Пентагона в министерство войны

В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны. "Я думаю, это посылает сигнал победы и силы", - заявил он, назвав такое обозначение более уместным с учетом ситуации в мире. Глава Пентагона заявил, что переименование министерства - это "не просто слова, а восстановление воинской этики". "Максимальная смертоносность, а не вялая законность. Жесткая сила, а не политкорректность. Мы будем растить воинов, а не только защитников", - указал Хегсет.

Официальное изменение названия потребует одобрения Конгресса США. Сенаторы от Республиканской партии Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб уже внесли соответствующий законопроект. В Демократической партии инициативу Дональда Трампа считают дорогостоящей и отвлекающей внимание. Критики подчеркивают, что министерству придется потратить миллиарды долларов на обновление формы, эмблем и вывесок на военных объектах США по всему миру.

О срочном собрании высших военных чинов страны на базе морской пехоты в Вирджинии стало известно несколько дней назад. По данным СМИ, приказ был разослан сотням генералов и адмиралов США по всему миру, данное приглашение было "крайне необычным".

