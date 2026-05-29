Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

Комментарий последовал за инцидентом с российским беспилотником, который упал на крышу многоквартирного жилого дома в приграничном городе Галац на востоке Румынии.

ЕС готовит 21-й пакет санкций

"Мы готовим 21-й пакет санкций", - подчеркнула глава ЕК.

По ее словам, вторжение БПЛА произошло "в густонаселенном районе Румынии, ранены местные жители". Инцидент зафиксирован на "территории ЕС", отметила она далее.

"Мы выражаем полную солидарность с Румынией и ее народом. Продолжая наращивать наши безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, мы будем и дальше усиливать давление на Россию", - резюмировала фон дер Ляйен.

Дрон попал в многоэтажку

В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, который расположен всего в 2 км от границы с Украиной, в результате чего возник пожар. В Минобороны Румынии заявили, что речь шла о российском БПЛА. По данным министерства обороны, двое раненых были госпитализированы. Пожар потушен, 70 человек были эвакуированы.